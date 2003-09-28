سياستهاي بوش مردم آمريكا را به ستوه آورده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري سي ان ان ، وسلي كلارك نماينده حزب دمكرات درانتخابات رياست جمهوري آمريكا گفت : سياست هاي اقتصادي بوش و استراتژي وي در مورد عراق مردم آمريكا را به ستوه آورده است .

كلارك با حمله به طرح هاي اقتصادي بوش و ناكامي وي در به انجام رساندن اين طرحها گفت جنگ عراق هيچ ضرورتي نداشت و راهي براي پايان موفقيت آميز آن ويا خروج مفتخرانه از اين كشور وجود ندارد . وي افزود در حاليكه دولت بوش استراتژي مشخصي درباره عراق ندارد رييس جمهور آمريكا از كنگره درخواست 87 ميليارد دلار بودجه كرده است .

كلارك تاكيد كرد: دولت بوش نه تنها سياست خارجي كارآمدي ندارد بلكه استراتژي موثري براي مبارزه با تروريسم نيز در اختيار ندارد. وي همچنين طرح كاهش مالياتي بوش را حركتي در جهت فقيرترساختن كشور خواند .

وسلي كلارك ده روز پيش به جرگه مبارزات انتخابي پيوست . او پيش تر يك تحليل گر نظامي شبكه سي ان ان و فرمانده سابق نيروهاي آمريكايي و ناتو در سال 1999 در كوزوو بود .