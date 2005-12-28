رقابتهاي ليگ دسته اول شطرنج باشگاههاي كشور هفته آينده برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر"، دراين دوره ازبازيها كه از صبح روزشنبه 10 دي ماه به صورت متمركزو با همكاري اداره كل تربيت بدني استان اصفهان دراين شهرآغازمي شود بيش ازيكصد و پنجاه شطرنج بازداخلي وخارجي در9 دوربه روش سوئيسي رقابت هاي ديدني خود را جهت راهيابي به مسابقات ليگ برترشطرنج باشگاههاي كشوربه معرض نمايش خواهند گذاشت.

هدف ازبرگزاري اين پيكارها بالا بردن سطح كمي و كيفي ورزش شطرنج ، پشتوانه سازي مناسب براي ليگ برتركشور - ايجد فضاي مناسب براي حضور و رقابت سالم شطرنج بازان استان ها وتشويق و ترغيب مراكز مختلف علمي، فرهنگي و ورزشي براي فعاليت در اين رشته مي باشد.