كيفيت سينماي آمريكا نزول كرده است

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، لجر كه در حال حاضر با فيلم "كوهستان بروكبك" در عرصه رقابت‌ها حضور دارد، در مورد فيلم‌هاي به نمايش درآمده در سال 2005 گفت: "حس شخصي من اين است كه بسياري از فيلم‌هاي به نمايش درآمده در سالي كه گذشت از كيفيت مطلوبي برخوردار نبودند و مي‌توان از آنها به عنوان داستان‌هايي در چرخه مداوم ياد كرد."



لجر با تاكيد بر اينكه ناكامي سينماي آمريكا در سال 2005 علل متفاوتي دارد، گفت: "در سالي كه گذشت فيلمي كه از ايده جديدي برخوردار باشد به نمايش درنيامد و حضور نداشتن فيلم‌هاي جسورانه كاملاً احساس مي‌شد. من حس مي‌كنم سينماي آمريكا پي در پي فيلم‌هاي ديگران را تكرار مي‌كند و از سبك و اجراي آثار ديگر سود مي‌جويد. آنچه در اين بين بيش از پيش احساس مي‌شود عطش بازار براي مشاهده فيلم‌هاي بكر است."



فيلم اكشن فانتزي "برادران گريم" با شركت هيث لجر در سال گذشته ميلادي به نمايش درآمد، اما از اقبال چنداني در گيشه برخوردار نبود. اين اثر سفر دو برادر در دنياي پررمز و راز افسانه‌ها را روايت مي‌كرد. ماجراجويي‌هاي آنها در دنياي قهرمانان و ضدقهرمانان، جادوگران و كوتوله‌ها ادامه مي‌يابد تا اينكه به درك جديدي از عشق مي‌رسند. اما در اين بين برادران گريم زماني با مشكل مواجه مي‌شوند كه درمي‌يابند اين شخصيت‌هاي فانتزي و خيالي به دنياي واقعي‌شان نيز نفوذ كرده‌اند.