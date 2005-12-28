  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۷ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۴۵

اولين سمينار سراسري "سلامت شغلي رانندگان" برگزار مي شود

اولين سمينار سراسري "سلامت شغلي رانندگان" پنجشنبه (8 ديماه) برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اولين سمينار سراسري "سلامت شغلي رانندگان" گروه طب كار دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن علمي طب كار ايران ، وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ) ، معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دفتر سلامت محيط و كار)، انجمن علمي پزشكي اجتماعي ايران، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز توسعه پژوهش بيمارستان بهارلو، سازمان اورژانس و فوريتهاي پزشكي كشور و با همكاري سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران، در تاريخ 8/10/84 در تالار امام بيمارستان امام خميني (ره) تهران برگزار مي شود،

 

کد مطلب 271387

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها