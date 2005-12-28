اولين سمينار سراسري "سلامت شغلي رانندگان" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اولين سمينار سراسري "سلامت شغلي رانندگان" گروه طب كار دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن علمي طب كار ايران ، وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ) ، معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دفتر سلامت محيط و كار)، انجمن علمي پزشكي اجتماعي ايران، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز توسعه پژوهش بيمارستان بهارلو، سازمان اورژانس و فوريتهاي پزشكي كشور و با همكاري سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران، در تاريخ 8/10/84 در تالار امام بيمارستان امام خميني (ره) تهران برگزار مي شود،
نظر شما