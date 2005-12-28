" قصه گويي " روياهاي كودكان را رنگين مي كند

به گزارش مهر ، جعفرابراهيمي شاهد درحاشيه نهمين جشنواره قصه گويي مراكزكانون دراصفهان با بيان اين مطلب افزود : پدرها ومادرها بايد دراين زمينه وظيفه بيشتري برعهده بگيرند چون بيان قصه وشنيدن قصه نيازبه شرايط وزمان مناسب دارد وبچه ها زمان هاي مناسبي مانند وقت خواب را درخانه بسرمي برند .

وي تاكيد كرد : درگذشته پدربزرگ ومادربزرگ ها درخانه بچه ها را دورخود جمع مي كردند وبرايشان قصه مي گفتند واين عاطفه ومحبت را دربين آنها زياد مي كرد درحالي كه درزمان فعلي بيشترقصه گويي ها درمحيط هاي مهد كودك ، مدارس وكتابخانه ها انجام مي شود .

ابراهيمي ادامه داد : درعين حال اين مراكزخود درگسترش امرقصه گويي درجامعه نقش اساسي برعهده داشته اند والان قصه گويي ازرشد خوبي برخورداراست. ولي اين نوع قصه گويي هيچ گاه جاي قصه هاي پدرومادررا نمي گيرد .

اين شاعردرمورد علت مهجورماندن قصه گويي درميان خانواده ها اظهارداشت : پدر و مادرها درگذشته ازحوصله بيشتري برخورداربودند درحالي كه شرايط كاري وشغلي واقتصادي امروزباعث شده است آنها خسته وبي حوصله باشند ضمن اينكه دراين زمينه آموزش نديده اند وقصه هم بلد نيستند وجزداستان هاي خارجي كه ازتلويزيون درقالب كارتون پخش مي شود چندان با قصه هاي ديگرومتون غني ادبي ما آشنا نيستند .

وي تاكيد كرد : براي قصه گويي بايد ازقصه هاي خاص مانند افسانه ها استفاده كرد واين قصه ها مي تواند روياهاي كودكان را رنگين وشيرين كند وبه افزايش تخيل وپرورش خلاقيت كودكان بينجامد .

ابراهيمي كه كارداوري مقاله هاي رسيده به همايش قصه گويي را كه درحاشيه جشنواره قصه گويي برگزارشد برعهده داشته است درمورد كيفيت اين مقاله ها گفت : انتخاب اوليه ازميان 130اثررسيده انجام ودرنهايت 20اثربراي داوري نهايي انتخاب شد كه داوران درپايان چهارمقاله برتررا شايسته دريافت جايزه شناختند .

وي كيفيت آثاررسيده را با توجه به اين كه همايش قصه گويي براي نخستين باربرگزارمي شد چندان مطلوب ندانست وگفت : خيلي ازآثارخارج ازفراخوان وموضوع همايش بود وكمتربه خود قصه ونحوه قصه گويي پرداخته بود ضمن اين كه ازمنابع مناسب وبه روزكمتراستفاده شده بود .

اواظهاراميدواري كرد با وسعت دادن به اين همايش وكشوري كردن آن ودخالت دادن دانشگاه ها ، نويسنده ها ، شعرا ودست اندركاران ادبيات كودك ، سال آينده شاهد مقاله هاي بهتري باشيم .

ابراهيمي درپايان ازرسانه هاي جمعي به ويژه راديو وتلويزيون خواست به ترويج سنت قصه گويي بهاي بيشتري دهند ، ازپخش كارتون هايي كه بعضي ازآنها به واقع جزازبين بردن خلاقيت كودكان كارديگري نمي كند پرهيزكنند .

به گزارش مهر ، نهمين جشنواره قصه گويي وشعرخواني مراكزكانون دراصفهان روزهفتم دي پس ازچهارروز فعاليت با معرفي برگزيدگانش به كارخود پايان داد .