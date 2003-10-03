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۱۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۲۶

درهشتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران

فيلم هاي كوتاه آلماني مرور مي شود

فيلم هاي كوتاه آلماني مرور مي شود

43 فيلم در بخش جنبي مرور فيلم هاي كوتاه آلمان هشتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران به نمايش در مي آيد .

به گزارش خبرگزاي " مهر " براساس اعلام ستاد خبري جشنواره اين بخش  با عنوان " فيلم هاي كوتاه آلمان ؛از ديروز تاامروز " برگزار مي شود و در قالب سه قسمت فرعي  " برندگان اسكار فيلم كوتاه " ، " فيلم هاي 16 ميليمتري از دهه 90 "و  " آرته " برگزار خواهد شد .
در بخش "برندگان اسكار فيلم كوتاه" هشت فيلم 35 ميليمتري " مي خواهم باشم " ، " كلاه گيس ساز " ، " يك ماموريت ساده " ، " تعادل " ، " پول خورد " ، " جستجو " ، " مسافربدون بليت " و بزرگترين اختراع گرگور " به نمايش در مي آيند .    
در بخش" فيلم هاي 16 ميليمتري از دهه 90" 15 فيلم برگزيده حضور دارندكه از اين تعداد 5  فيلم انيميشن ، 7 فيلم داستاني ، 2 فيلم مستند و  1 فيلم تجربي هستند.
در بخش" فيلم هاي آرته " بيست فيلم با زمان كمت از 3 دقيقه ساخته دانشجويان آكادمي فيلم " لودويكزبرگ " از نمايشگاه مدرن " دا كيومنتا 11" در سال 2003 به نمايش در مي آيد .اين فيلم ها به سفارش شبكه تلويزيوني آرته و در قطع دي . وي . كم ساخته شده اند و جزئ آثار مستند و تجربي هستند . 

کد مطلب 27139

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