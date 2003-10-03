فيلم هاي كوتاه آلماني مرور مي شود

به گزارش خبرگزاي " مهر " براساس اعلام ستاد خبري جشنواره اين بخش با عنوان " فيلم هاي كوتاه آلمان ؛از ديروز تاامروز " برگزار مي شود و در قالب سه قسمت فرعي " برندگان اسكار فيلم كوتاه " ، " فيلم هاي 16 ميليمتري از دهه 90 "و " آرته " برگزار خواهد شد .

در بخش "برندگان اسكار فيلم كوتاه" هشت فيلم 35 ميليمتري " مي خواهم باشم " ، " كلاه گيس ساز " ، " يك ماموريت ساده " ، " تعادل " ، " پول خورد " ، " جستجو " ، " مسافربدون بليت " و بزرگترين اختراع گرگور " به نمايش در مي آيند .

در بخش" فيلم هاي 16 ميليمتري از دهه 90" 15 فيلم برگزيده حضور دارندكه از اين تعداد 5 فيلم انيميشن ، 7 فيلم داستاني ، 2 فيلم مستند و 1 فيلم تجربي هستند.

در بخش" فيلم هاي آرته " بيست فيلم با زمان كمت از 3 دقيقه ساخته دانشجويان آكادمي فيلم " لودويكزبرگ " از نمايشگاه مدرن " دا كيومنتا 11" در سال 2003 به نمايش در مي آيد .اين فيلم ها به سفارش شبكه تلويزيوني آرته و در قطع دي . وي . كم ساخته شده اند و جزئ آثار مستند و تجربي هستند .