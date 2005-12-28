امام جمعه بم خواستار اجرايي شدن دستورات رئيس جمهور شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"به نقل از رسا ، حجت الاسلام علي ‌اصغر عسكري امام جمعه بم گفت : از دولت‌ مي ‌خواهيم روند بازسازي را تشديد و اشكالات سيستم دست و پاگير اداري را مرتفع كند. از مسئولان محلي هم انتظار مي‌ رود دستورهاي رييس جمهور را در سفر اخير مبني بر اعطاي وام فوق العاده به مردم اجرا كنند.

وي با تقدير از حضور دكتر احمدي نژاد در بم گفت: رييس جمهور با حضور در بم از نزديك مشكلات مردم را ديدند و اقدامات بسيار مهمي در اين خصوص انجام دادند. يكي از آن‌ها اعطاي وام به زوج‌هاي جوان و ساير افراد بود كه بايد هر چه سريعتر ساز و كارهاي آن از سوي مسئولان مشخص و اجرا شود.

عسكري در خصوص حضور گروه‌هايي از كشورهاي خارجي در بم و فعاليت‌هاي خارج از چارچوب آن‌ها گفت: اگر گروه‌هاي كمكي خارج از كشور قصد فعاليت‌ خارج از چارچوب تعريف شده اعم از سياسي، فرهنگي و مذهبي داشتند در آغاز امر با واكنش منفي مردم متوقف مي‌ شد. البته هم اكنون بخشي از نيروهاي خارجي در بم حضور دارند كه در قالب پروژه‌هاي تعريف شده مشغول فعاليت‌ مي‌ باشند.

امام جمعه بم با اشاره به حضور منظم و سريع طلاب و روحانيان حوزه علميه در حادثه زلزله بم گفت: شمار زيادي از روحانيون خواهر و برادر به شكل نظامند در بين مردم حضور يافتند و به كفن و دفن اموات كه كار بسيار دشواري بود پرداختند. پس از آن به مسائل روحي، رواني و مذهبي مردم رسيدگي كردند. پيش از بازسازي شهر بم، به بازسازي روحي و رواني مردم نياز داشتيم. مردم هم همواره از اين حضور ايثارگرانه تقدير مي‌ كنند.



وي افزود: با توجه به اينكه پس از زلزله افراد زيادي از سراسر جهان در قالب گروه‌ها و عقايد گوناگون در بم حضور يافتند، روحانيون نقش مؤثري در حفظ فرهنگ و روحيه مذهبي مردم داشت. اينك پس از دو سال كمترين تزلزلي در مسائل اعتقادي مردم به وجود نيامده است.

حجت الاسلام عسكري خاطرنشان كرد: روحانيت با حضور در بين مردم، نيازها و مشكلات آن‌ها را به مسئولان منتقل مي‌ كنند و از سوي ديگر در انتقال تصميمات دولت به مردم و توجيه مردم در خصوص اين تصميمات نقش مؤثري را ايفا كرده ‌اند.