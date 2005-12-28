ترفند آمريكا براي مقابله با قدرت روزافزون چين ؛ توسعه همكاري با هند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اينديا ديلي درمطلبي در زمينه همكاري هاي اخير هند و آمريكا كه قرار است در زمينه مسائل هسته اي صورت گيرد، نوشت : همكاري هند و آمريكا از يك قرارداد هسته اي آغاز شد و به سوي يك قرارداد هسته اي بزرگ پيش مي رود؛ هند و آمريكا به سوي سطح جديدي از روابط دوجانبه پيش مي روند و جرج بوش آماده مي شود تا در ماههاي آغازين 2006 به دهلي نو برود.

آمريكا تمايل دارد سخت افزارهاي نظامي ناتو را به هند بدهد و اين كشور را در جبهه اي كه در ناتو بر ضد چين آماده مي كند، مشاركت دهد.

در حالي كه آمريكا به هند اطمينان دارد، اين كشور ممكن است قرارداد تسليحاتي را منعقد كند و روابط را همان جا متوقف نمايد؛ چين هم به هند به عنوان يك شريك استراتژيك نگاه مي كند؛ هند ممكن است با چين كه شريك استراتژيك روسيه نيز هست، وارد قرارداد عدم تعرض شود.

اين روزنامه به نقل از تحليلگر خود نوشت : طبق گزارشهاي رسانه ها، دولت بوش در ميان بسياري از چيزهاي ديگر در حال ارزيابي اين است كه آيا به هند اجازه دهد سيستم رادار پيشرفته را به عنوان بخشي از قرارداد 5 ميليارد دلاري آمريكا براي ارائه 126 جنگنده خريداري كند يا نه.

چنانچه آمريكا به هند اجازه خريد اين سيستم ها را بدهد، به اين معناست كه به اين كشور اجازه داده است جنگنده هاي آمريكايي را به راحتي شناسايي نمايد.

برخي از تحليلگران نيز از اين مي هراسند كه اين فروش تسليحات از سوي آمريكا به هند سبب شود كه رقابت تسليحاتي ميان هند و پاكستان افزايش پيدا كند.

به گزارش مهر، مت شرودر از فدراسيون دانشمندان آمريكايي گفت :" اگر رقابت تسليحاتي ميان هند و پاكستان بارديگر بالا بگيرد و اين كشور براي بار چندم وارد جنگ شوند، آن وقت آمريكا مقدار زيادي تسليحات وارد منطقه خواهد كرد و اين براي واشنگتن منافع اقتصادي دارد."

مدتي است جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا تلاش مي كند با وجود مخالفت سناتورها و طرفداران رژيم مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي، قراردادهايي تسليحاتي را با هند منعقد كند.

مسئله قراردادهاي تسليحاتي هند و آمريكا به موضوع مورد اختلاف درميان مقامات آمريكا تبديل شده است.