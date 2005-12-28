بادرخشش درخط حمله ذوب آهن محروميت يكساله را فراموش مي كنم

حميد شفيعي مهاجم تيم فوتبال ذوب آهن با بيان اين مطلب درگفت و گوباخبرنگار" مهر" اصفهان اظهارداشت : مصدوميت كه گريبان مراگرفت تا حدودي قابل هضم بود اما محروميت يكساله من بدليل بي اطلاعي ازمصرف دارويي كه مواد دوپينگ درآن موجود بود سخت وغيرقابل تحمل بود چرا كه من با مجوز پزشك از دارو استفاده كردم كه نه تنها به من قدرت زيادترنبخشيد بلكه فقط به دليل مصدوميت ازآن استفاده كردم و هيچ تغييرغيرعادي درمن بوجود نيامد.

وي افزود: نسبت به بسياري كه مرتكب استفاده ازداروي نيروزا مي شوند و آب ازآب هم تكان نمي خورد محروميت من سختگيرانه بود اما درهرحال بايد گذشته را فراموش كردوفقط به آينده نگريست.

شفيعي با بيان اينكه تمريناتش را از3 ماه پيش آغازكرده آمادگي بدني و روحي خود را مطلوب توصيف كرد واظهاراميدواري نمود بتواند ازرقابتهاي هفته هفدهم ليگ برتردرتركيب تيمش قراربگيرد.

مهاجم ذوب آهن با اشاره به نزديكي رقابتهاي دوره پنجم ليگ برترشانس تيم هاي استقلال، پاس، سايپا وذوب آهن را نسبت به بقيه تيمها براي كسب عنوان قهرماني بيش ازديگرتيمهاست.