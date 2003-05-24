يكسان سازي حقوق بازنشستگان در حال نهايي شدن است

به گزار ش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر معاون امور استانها در سازمان تامين اجتماعي در گفت و گو با خبرنگار ما افزود : بحث يكسان سازي حقوق بيمه شدگان بايد توجيه داشته باشد و بر اساس مدرك تحصيلي و رعايت عدالت در صندوق سازمان تامين اجتماعي صورت بگيرد .

علي حيدري اظهار داشت : با توجه به تفاوتي كه د ر نحوه محاسبه دستمزد مبناي كسر حق بيمه وجود دارد، عدم ارتباط حقوق با مدرك تحصيلي در يكسان سازي موجب بي عدالتي در برخورداري از صندوق مي شود .

حيدري تاكيد كرد : زماني كه تلاش سازمان براي وصول اعتبار از دولت براي تامين منابع نتيجه اي نداد با توجه به ماهيت صندوق و همچنين مشاركت بازنشستگان در شكل دهي منابع صندوق فرمولي براي يكسان سازي طراحي و در مراجع ذيربط به تصويب رسيد كه مبناي آن سابقه شغلي و مدرك تحصيلي نبود بلكه بستگي به ميزان مشاركت افراد در زمان بيمه پردازي داشت ، كه البته اين موضوع با عدالت اجتماعي همخواني ندارد و بايد اصلاح شود .