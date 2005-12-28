اصولگرايي فعلي اصولگرايي خلاق و انتقادي است// ليبراليسم هيچ گاه در ايران پا نخواهد گرفت// پيام صدور انقلاب امام (ره) درست درك نشد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، عماد افروغ نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه در جلسه ماهانه شاخه جوانان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در موضوع « بايسته‌ها و شايسته ‌هاي اصولگرايي » سخنراني مي كرد، اظهار داشت: قطع نظر از كلياتي كه درباره اصولگرايي مطرح مي ‌شود اگر بايدها و نبايدهاي آن تئوريزه و ايدئولوژيزه نشود، چه بسا اصولگرايي نيز دچار آفتي خواهد شد كه اصلاح طلبي به آن دچار شد.

افروغ اسم اصولگرايي فعلي را « اصولگرايي خلاق و انتقادي » كه به گفته او به مراتب خلاق ‌تر از اصولگرايي دهه اول انقلاب است توصيف كرد و از جمله ويژگي هاي كلي اين اصولگرايي را توجه به ابعاد فلسفي و جوهري انقلاب اسلامي، وحدت در عين كثرت، فهم وجوه نرم ‌افزاري انقلاب در راستاي صدور انقلاب و جهاني شدن و جهان گستري بازگشت به انديشه‌هاي امام (ره) دانست.

به گزارش "مهر" ، عضو فراكسيون اكثريت مجلس با بيان اين كه انقلاب اسلامي فقط به لحاظ زماني و نه به لحاظ معرفتي پست‌مدرنيستي است، اظهار داشت، لايه زيرين تفكر انقلاب اسلامي، تفكر صدرايي است و فهم اين تفكر مي‌تواند مايه نجات و پايايي انقلاب شود. تفكر صدرايي به يك معنا همان كل‌گرايي توحيدي ‌است. كه هيچ مرز و حد جغرافيايي نمي‌شناسد.

افروغ با بيان اينكه اگر تفكر فلسفي صدرايي كه اساس لايه زيرين تفكر انقلاب اسلامي است مورد بي ‌مهري بي ‌اعتنايي قرار گيرد، انقلاب به مرور زمان به لحاظ نظر آسيب خواهد ديد، گفت: امام زماني صدور انقلاب را مطرح كردند اما اين پيام خوب درك نشد و در مقطعي از تاريخ انقلاب انحراف ايجاد شد، اما اكنون و در دوران جديد اصولگرايي خلاق، توجه به ابعاد جوهري انقلاب و صدور آن تقويت مي‌شود.

وي با يادآوري شرايط دهه اول انقلاب و اعتقاد به اين كه در اين دوره در يك قالب‌گرايي ناموجه (فرم‌گرايي و محتوا گرايي واحد) محصور شده بوديم، بيان داشت خوشبختانه در دهه چهارم به حدي از معرفت رسيديم كه فرم‌گرايي تكثر و محتواگرايي واحد را دنبال كنيم و اين همان هويت يا وحدت در عين متكثر است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، رئيس‌كميسيون فرهنگي مجلس با تاكيد بر ضرورت فهم وجوه نرم‌افزارانه انقلاب در جهت صدور آن در شرايط فعلي اظهار داشت اكنون غربي‌ها همين وجوه نرم‌افزارانه انقلاب كه براساس تفكر فلسفي و صدرايي است را بهتر درك مي‌كنند.

به باور افروغ، با اتصال روشنفكري نسل چهارم با نسل دوم، جريان اصولگرايي خلاق و انتقادي شكل گرفته است كه البته نتيجه مستقيم آن نيز پيروزي اصولگرايان در شوراها، مجلس و رياست‌جمهوري بود و لذا اين كه يكي بگويد او مستقل بوده و بدون حمايت و پشتوانه هيچ گروهي در رقابت پيروز شده است نشانگر اين است كه تاريخ را خوب متوجه نشده است.

اگر تفكر فلسفي صدرايي كه اساس لايه زيرين تفكر انقلاب اسلامي است مورد بي‌مهري بي‌اعتنايي قرار گيرد، انقلاب به مرور زمان به لحاظ نظر آسيب خواهد ديد

نماينده مردم تهران با ابراز تاسف از اين كه جريان روشنفكري نسل دوم كه در راس آنها مرحوم شريعتي ، شهيد مطهري و در اوج آن حضرت امام(ره) بودند بعدها توسط برخي از روشنفكران نوظهور مورد بي‌مهري قرار گرفت. افزود: از سال 63 روشنفكري نسل سوم تمام تلاش خود را براي بازخواني تفكرات روشنفكران نسل اول ( طالب اف، ملكم خان و...) به كار بست به گونه‌اي كه حتي واژه ‌اصلاح طلب را هم تصادفا براي خود انتخاب ننمود.

رئيس‌كميسيون فرهنگي با ابراز تاسف از اين كه از سالهاي پس از جنگ تحميلي بدلايلي نقد را فراموش كرده‌ايم، گفت: در اين دوره پارادايمي بنام توسعه اقتصادي (سازندگي) پيش‌آمد كه گفته شد اگر آن را نقد كنيم، نظام و انقلاب تضعيف خواهد شد و نتيجه آن شد كه در سكوت، توجيه و تطهير گرفتار آمديم.

افروغ، در اين باره به پيوند ساختاري قدرت و ثروت در كشور، آن هم به واسطه دولت رانتي، تمركز گرايي در اداره كشور و اقتصاد نفتي اشاره كرد و گفت: متاسفانه اين پيوند ناميمون را بعد از انقلاب اسلامي نه تنها ازبين نبرديم بلكه تشديد، تطهير و توجيه نيز كرديم وي با تاكيد بر لزوم تفكر ساختاري و پيش گرفتن نقد درون گفتماني گفت: نبايد انقلاب اسلامي را با جمهوري اسلامي خلط كنيم.

نماينده مردم تهران در مجلس بيان داشت: پس از پايان جنگ تحميلي ما نقد درون گفتماني نكرديم و حاصلش اباحه‌ گري دولتي شد الان هم بايد حواسمان را جمع كنيم كه دچار پراگماتيسم كور نشويم.

افروغ با بيان اينكه هيچ مصلحتي بالاتر از مصلحت نظام نيست ضمن يادآوري نقدهايش در جريان راي اعتماد مجلس به برخي وزراي پيشنهادي گفت: متاسفانه برخي نسبت به نقدهاي من اين گونه عنوان مي‌كردند كه دنبال سهم‌خواهي هستم. حال آن كه من همواره كوشيده‌ام برپايه ملاكي به نام انقلاب اسلامي به نقد جمهوري اسلامي و پالايش بديها از خوبي‌هاي آن بپردازيم و اگر سهمي خواسته‌ايم، سهم‌بندگي و مسلماني بوده است كه بحمدالله از خداوند متعال گرفته‌ايم كه البته با سهم اخذ نمايندگي از سوي مردم شريف تهران وظيفه دو چندان شده است.

رئيس‌كميسيون فرهنگي مجلس بيان داشت: اگر ما نقد نكنيم چه بسا فرصت به نقدهاي برون گفتماني و سكولاريسم داده ‌شود. بنابراين بايستي قبل از اين كه از بيرون بيايند ما را شلاق بزنند بايد خودمان اين كار را انجام دهيم.

افروغ با تاكيد بر لزوم پرهيز از نگاه يكسويه به مفاهيمي چون آزادي، عدالت و... تصريح كرد. ما حقوق شهروندي، آزادي، عدالت و... را به طور جامع مي‌خواهيم با هر نوع افراط و تفريط در اين مقولات مخالفيم.

اين استاد دانشگاه در ادامه سخنانش در خصوص بايسته‌هاي فرهنگي اصولگرايي نيز اظهار داشت. صيغه فرهنگي، فلسفي و تاريخي نمود، عنصر مقوم هويت ايراني و اسلامي و ضرورت تقويت و شناسايي اين هويت، ضرورت تفكر استراتژيك در فعاليت بخشيدن و اهداف انقلاب وتشكيل اتاق فكر براي رصد كردن چالش‌هاي جهان اسلام، توجه به حقوق فرهنگي مردم و تشكيل اتحاديه‌هاي فرهنگي از جمله بايسته‌ ها و ضرورت‌هاي اصولگرايي است كه بايد در حوزه فرهنگ به آن توجه كنيم.

افروغ بايسته‌هاي سياسي اصولگرايي را در توجه به حقوق سياسي افراد، گروهها، جامعه، تشكيل اتحاديه‌هاي سياسي، منطقه‌اي، اسلامي، آسيايي و حتي جهاني براي برون رفت از ديپلماسي منفعل، مبارزه همه جانبه با پيوند ساختاري قدرت و ثروت و پرهيز از تبارگماري‌ها، خويشاوند سالاري‌ها، رابطه‌گرايي‌ها در عزل و نصب‌ها برشمرد.

وي بيان داشت: ما در راستاي حقوق سياسي شهروندان، بر اين حقوق اصرار داريم، تا بتوايم سطح مشروعيت نظام را در سطح حقانيت و مقبوليت ارتقاء بخشيم.

رئيس‌كميسيون فرهنگي مجلس، همچنين توجه به حقوق اقتصادي عامه مردم و عدالت اجتماعي، فرصت‌سازي‌هاي برابر اقتصادي با حفظ و تقويت انگيزه‌هاي فردي، تشكيل اتحاديه‌هاي منطقه‌اي، اسلامي و آسيايي اقتصادي و اشتغال مولد را از جمله بايسته‌هاي اصولگرايي ذكر كرد.

افروغ در اين جلسه نسبت به فقدان عقلانيت و بي توجهي به ابزارهاي مشاوره، فقدان نگاه جامع به عدالت و حقوق شهروندي، تفوق نگاهي توده‌دار و ناديده انگاشتن تفاوت‌ها، نگاه توده‌دار و انتخاب مشاورين ضعيف در كشور تذكر و هشدار داد

عضو هيات علمي دانشگاه همچنين نسبت به سكوت، توجيه و تطهير سياست‌ها و رفتارها و بي توجهي به نقد درون گفتماني، انتظار گرايي نا معقول و غيرموجه و مشتبه شدن تدريجي امر بر صاحبان قدرت، قديس سازي و هزينه‌كردن مفرط آموزه‌هاي ديني در راه اهداف دولتي، هزينه‌كردن آموزه‌هاي شيعي به هر شكلي، تحريك عواطف و احساسات مردم در مراسمات ديني عليه منتقدان، فقدان عقلانيت و بي توجهي به ابزارهاي مشاوره، فقدان نگاه جامع به عدالت و حقوق شهروندي، تفوق نگاهي توده‌دار و ناديده انگاشتن تفاوت‌ها، نگاه توده‌دار و انتخاب مشاورين ضعيف در كشور تذكر و هشدار داد.

برپايه گزارش "مهر" ، در بخش‌ديگر اين كارگاه آموزشي، افروغ در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه نقد اصولگرايي چه تفاوتي با نقد دوم خردادي‌ها از نظر ملاك دارد گفت: نقد اصولگرايان براساس مباني انقلاب و لايه‌هاي چهارگانه نگرش صدرايي اسلام گرايي و شيعه‌خواهي، شعارهاي‌انقلاب(استقلال- آزادي، جمهوري اسلامي و قانون اساسي است و به دنبال آگاهي بخشي است، حال آن كه در انتقادات دوم خردادي‌ها اين ملاك‌ها وجود نداشت. اختلاف ما با طيف غالبي از دوم خردادي‌ها به ضرورت اصلاحات در جامعه برنمي‌گردد. بلكه به مباني معرفتي اصلاحات، جايگزيني‌هاي آنها، دسته‌گيري آنها و در برخي موارد موضوعات مورد اصلاح برمي‌گردد.

از رئيس‌كميسيون فرهنگي مجلس در خصوص موضع‌گيري‌هاي رئيس‌جمهور در قبال مسئله فلسطين و رژيم صهيونيستي سئوال شد كه افروغ در پاسخ ضمن بيان اينكه موضع خوبي گرفته‌اند و آثار اجتماعي داشته است به ويژه اين كه مسلمانان خيلي جذب اين شعار شدند به گونه‌اي كه به دولتمردان خود فشار مي‌آورند و اين براي ما فرصت‌خوبي است. سخنان احمدي‌نژاد درباره هولوكاست را پسنديده خواند و با ابراز تاسف از اين كه ديپلماسي ما تا كنون منفعل بوده است. خاطرنشان كرد، ديپلماسي عقلاني با وجه تهاجمي نرم‌افزارانه آن پسنديده است.

عضو هيات علمي داشنگاه در پاسخ به اين سئوال كه وضعيت ليبراليسم و دنباله‌هاي آن پس ازانتخابات اخير رياست‌جمهوري كه به پيروزي اصولگرايان منجر شد چه خواهد شد، گفت: به لحاظ هويتي و تاريخي و ديني، ليبراليسم هيچ وقت در ايران پا نخواهد گرفت، خطري كه مملكت ما را تهديد مي‌كند سكولاريسم(جدايي دين از سياست) است.

به گفته دكتر افروغ، ليبرال‌ها اگر فرصت‌هاي دولتي را در اختيار بگيرند آن وقت به نام جمهوري اسلامي منافعي را به دست خواهند آورد كه البته نتيجه آن اباحه‌گري دولتي مي‌شود و الا اگر يك حكومت غير ديني را به دست بگيرند خود مردم آنان را ساقط خواهند كرد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه مرزبندي اصولگرايي از راست سنتي و چپ افراطي «چيست» اظهار داشت: اين تفاوت كاملا آشكار و روشن است به اين معنا كه من بارها گفته‌ام كه مجلس هفتم، مجلس پنجم نيست و اين به مزاج برخي هم خوش نيامده است، مجلس هفتم اهل مصلحت انديشي كاذب، مخدوش و شبه‌ناك نيست.

وي در خصوص اين تفاوت‌ها گفت: راست‌هاي سنتي در اقتصاد نه طرفدار عدالت بلكه مدافع عرضه و تقاضا بودند و چپ‌هاي افراطي هم كه ليبرال شدند.

افروغ بيان داشت: اصولگرايان در بعد عدالتخواهي، انقلاب اسلامي را به سوسياليسم خشك و عرضه و تقاضاي حرف تقليل نمي‌دهند.

همواره كوشيده‌ام برپايه ملاكي به نام انقلاب اسلامي به نقد جمهوري اسلامي و پالايش بديها از خوبي‌هاي آن بپردازيم و اگر سهمي خواسته‌ايم، سهم‌بندگي و مسلماني بوده است كه بحمدالله از خداوند متعال گرفته‌ايم كه البته با سهم اخذ نمايندگي از سوي مردم شريف تهران الف وظيفه دو چندان شده است

به گفته وي، راست‌گرايان سنتي، ميانه خوبي با هويت ايراني نداشتند اما اصولگرايان مدافع هويت ايراني اسلامي هستند.

از اين عضو هيات علمي داشنگاه در خصوص عملكرد قوه‌قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و عدم اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و نقش هيات تحقيق و تفحص از اين قوه سئوال شد، افروغ در پاسخ با بيان اينكه ظاهرا آقاي هاشمي شاهرودي براساس تفكري كه دارد، اعتقادي به اين مسئله نداد گفت: من ديگر اين طرح را ادامه نمي‌دهم چرا كه معلوم است هيچ كاري در خود قوه‌قضائيه در اين خصوص نشده است.

افروغ با رد اين مسئله كه طرح اين قبيل مسايل به خروج و فرار سرمايه از كشور منجر مي‌شود. گفت: اصولا تحليل‌هايي مربوط به عدم‌پي‌گيري مفاد اقتصادي خود فسادزا بوده و عامل اصلي فرار سرمايه از كشور است.

عضو فراكسيون اكثريت مجلس در ارزيابي خود از طرح استيضاح وزير دفاع نيز اظهار داشت با استيضاح زودرس مخالفيم، اما فرض استيضاح را منتفي نمي‌دانيم، منتظريم كه اطلاعاتي در زمينه علل سقوط هواپيما بدست آيد اگر برخوردي صورت نگرفت آن وقت حتي استيضاح هم مي‌كنيم.

به گفته افزوغ استيضاح زودرس وزير دفاع، استيضاح اصولگرايان را مي‌ سوزاند.