متفكران جهان اسلام و غرب صحت هولوكاست را بررسي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رسا، آيت الله ناصر مكارم شيرازي امروز( چهارشنبه) در درس خارج خود در مسجد اعظم قم، با اشاره به جريان هولوكاست اظهار داشت: صهيونيست‌ها براي خود يك امتياز تاريخي قائل هستند و معتقدند آلمان نازي توسط هيتلر، شش ميليون يهودي را در كوره‌هاي انسان ‌سوزي نابود كرده است و مي ‌گويند هيچ‌ كس اجازه ندارد اين حادثه را انكار كند و اين يعني سانسور تاريخ.

وي با بيان اينكه اگر كسي در اروپا اين حادثه تاريخي را زير سئوال ببرد حكم او زندان است گفت: در طول تاريخ پيشينه نداشته اگر شخصي در مورد يك حادثه تاريخي بحث كند او را به زندان بياندازند. ولي امروزه انكار كشته شدن يهوديان برابر زنداني شدن است. به تازگي تاريخ ‌داناني را در كشورهاي آلمان و فرانسه به همين اتهام زنداني كرد‌ه‌اند.

استاد دروس خارج حوزه علميه قم موضع كشورهاي اروپايي در برابر صهيونيست‌ها را ذلت‌ بار و انفعالي ارزيابي كرد و خاطرنشان ساخت: شك نداريم كه هيتلر انساني ظالم، آدم‌ كش و با يهوديان بسيار بد بود و جناياتي را در حق آنها انجام داد. اما اينكه آيا شش ميليون از يهوديان را كشته است يا نه يك مسأله تاريخي است و چه اشكالي دارد براي روشن شدن اين ماجرا محققان و مورخان بنشينند و يك بحث تاريخي كنند؟

اين مرجع تقليد قتل عام فلسطينيان توسط صهيونيست‌ها را از منظر سياستمداران غرب بدون اشكال دانست و تأكيد كرد: اگر فلسطينيان قتل عام شوند مانعي ندارد ولي اينكه قتل عام يهوديان در طول تاريخ صورت گرفته است يا نه از ديدگاه غرب بايد گفت كه حتماً روي داده و كسي هم حق مخالفت ندارد. آنان كه معتقد به آزادي بيان و قلم هستند، اگر يك نويسنده در كشور ما به دادگاه احضار شود صدايشان بلند مي‌ شود. اما در اين جريان كه يك سانسور تاريخي بوجود آورده‌اند، آزادي قلم و بيان وجود ندارد.

بر اساس گزارش خبرنگار رسا، آيت الله مكارم شيرازي بر شناخت فرهنگ غرب تأكيد كرد و افزود: برخي كه مرعوب غرب هستند خوب است كه بدانند غرب چه مي ‌گويد. متفكران كشورهاي اسلامي و غربي تسليم اين جنجال‌ها نشوند و همايشي را براي بررسي اين حادثه تاريخي تشكيل دهند، صحت آن را بررسي كرده و آن سانسور را بشكنند. تاريخچه تشكيل دولت اسرائيل را مورد نقد قرار دهند تا مشخص شود چگونه صهيونيست‌ها به فلسطين آمدند و اينجا را صاحب شدند.

استاد دورس خارج حوزه علميه قم هولوكاست را تبعيض در جهان دانست و گفت: چگونه است كه سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر در برابر قتل عام مسلمين ساكت هستند ولي تحقيق در برابر قتل عام احتمالي آنها نه تنها جايز نبوده بلكه جرم به شمار مي‌رود؟