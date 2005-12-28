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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۷:۲۱

هواي تهران گرمتر مي شود

هواي تهران گرمتر مي شود

پيش بيني مي شود دماي هواي تهران طي پنجشنبه يك درجه از امروز بيشتر بوده و اين روند گرمتر شدن هوا همجنان طي روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد.

پروين مرادمند ، كارشناس سازمان هواشناسي كشور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي  "مهر" با اشاره به آخرين وضعيت هواي تهران گفت : هواي ابري امروز تهران نتيجه ورود سامانه اي است كه از شمال كشور وارد و به سمت شرق در حركت است.

وي افزود : البته با وجود ابري بودن هوا، تا روز يكشنبه تهران با بارش باران همراه نخواهد بود.

مرادمند در ادامه گفت : بيشينه و كمينه دماي هواي تهران امروز به ترتيب به 7 وصفر درجه سانتيگراد مي رسد كه نسبت به روز گذشته يك درجه  كاهش داشته است.

اين كارشناس هواشناسي تصريح كرد : با وجود استقرار سيستم پايدار جوي بر روي تهران، به دليل وزش باد و كاهش تردد خودروها پيش بيني مي شود هواي تهران همجنان در وضعيت سالم باقي بماند.  

وي با اشاره به افزايش ابر در نواحي شرقي كشور در خصوص بيشترين ميزان بارندگي گفت : با توجه به گزارشهاي رسيده طي 24 ساعت گذشته  "تالش" با 22 ميليمتر بيشترين ميزان بارندگي را در بين شهرهاي كشور داشته است.

کد مطلب 271407

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