تركيه تاسيسات هسته اي خود را توسعه خواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تركيش ديلي، وزير انرژي تركيه در نشستي كه آژانس بين المللي انرژي براي ارائه گزارش سالانه خود برگزار كرد، گفت : تركيه لزوم سرمايه گذاري در زمينه انرژي هسته اي را احساس كرده است و تلاش مي كند انرژي هسته اي را در بخش خصوصي توسعه دهد.

هيلمي گولر (Hilmi Güler) در ادامه اظهار داشت: انرژي هسته اي در جهان در حال پيشرفت است و تركيه نيز لزوم توسعه آن را احساس كرده است و به زودي عمليات مربوطه را آغاز مي كند.

وزير انرژي تركيه در پاسخ به سوال خبرنگاران در زمينه اينكه نخستين راكتور هسته اي تركيه چه زماني فعاليت خود را آغاز خواهد كرد، گفت : ما تلاش مي كنيم در يك ماه آينده اطلاعات دقيقي در زمينه برنامه هاي هسته اي خود و ديگر پروژه هاي مربوط به انرژي ارائه دهيم.

وي با اشاره به اينكه توسعه انرژي در كشورهاي خاورميانه نقش مهمي در اقتصاد اين كشورها خواهد داشت، افزود: از آنجايي كه انرژي و به ويژه انرژي هسته اي در جهان رو به رشد است، كشورهاي خاورميانه نيز بايد در اين زمينه بهره مندي هايي داشته باشند.