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۹ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۰۰

اكبرلو به مهر خبر داد :

تكنيكهاي نمايش خلاق و تعزيه براي نوجوانان تا پايان سال منتشر مي شود

كتابهاي تكنيكهاي نمايش خلاق براي مربيان پيش دبستاني و تعزيه براي نوجوانان به قلم منوچهر اكبرلو - نويسنده و منتقد تئاتر ، در حال نگارش و تدوين است .

به گزارش خبرنگار كتاب  مهر، در كتاب تكنيكهاي نمايش خلاق به آموزش تئاتر در سنين پايين براي رونق هنر تئاتر توجه شده است.

اين كتاب جنبه آموزشي دارد كه در هر درس ابتدا اهداف آن درس ،  سپس متن  و در پايان پرسش  و تمرين براي استفاده مربيان پيش دبستاني مد نظر قرار گرفته است.

در تعزيه براي نوجوانان نيز تلاش شده است، نمايش سنتي تعزيه، متناسب با نياز و زبان نوجوانان به آنها آموزش داده شود كه فصلهاي تاريخچه پيدايش تعزيه، آشنايي با دوره هاي مختلف رونق تعزيه ،  آشنايي با متن تعزيه ،  شكلهاي  اجرايي  تعزيه و عناصر تعزيه را شامل مي شود .

نگارش اين كتابها در 150 صفحه رو به اتمام است و به گفته اكبرلو - نويسنده كتاب ، تا پايان  سال  84  روانه  بازار كتاب  مي شود.

کد مطلب 271411

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