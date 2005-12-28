هيات وزيران ساعات كاري موظف جانبازان را كاهش داد

به گزارش "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد مواد 9 و 11 آيين نامه تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374 جدول ماده 2 آيين نامه اجرايي مواد 9 و11 آيين نامه تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي را اصلاح نمود.

بر اساس اين اصلاحيه كه براي اجرا به وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بنياد كشور امور ايثارگران نيز ابلاغ شده است، ميزان كسر ساعت كار موظف جانبازان 25 تا 29 درصد 45 دقيقه، 30 تا 39 درصد 60 دقيقه، 40 تا 49 درصد 90 دقيقه و 50 تا 59 درصد 120 دقيقه تعيين شده است.

همچنين ميزان كسر ساعت كار موظف جانبازان 60 تا 69 درصد 150 دقيقه و جانبازان 70 درصد به بالا 210 دقيقه است.

به گزارش مهر ميزان كسر ساعت كار جانبازان به نسبت درصد جانبازي آنها به شرح زير است:

ميزان درصد جانبازي ميزان كسر ساعت كار

25 درصد تا 29 درصد 45 دقيقه

30 درصد تا 39 درصد 60 دقيقه

40 درصد تا 49 درصد 90 دقيقه

50 درصد تا 59 درصد 130 دقيقه

60 درصد تا 69 درصد 150 دقيقه

70 درصد به بالا 210 دقيقه