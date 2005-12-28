ساعات كاري موظف جانبازان كاهش مي يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، هيات وزيران بنا به پيشنهاد بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد مواد 9 و 11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374جدول ماده دو آيين نامه اجرايي مواد 9 و11 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي را اصلاح كرد.

بر اساس اين اصلاحيه كه براي اجرا به وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بنياد كشور امور ايثارگران نيز ابلاغ شده است، ميزان كسر ساعت كار موظف جانبازان 25 تا 29 درصد 45 دقيقه، 30 تا 39 درصد 60 دقيقه، 40 تا 49 درصد 90 دقيقه و 50 تا 59 درصد 120 دقيقه تعيين شده است.

همچنين ميزان كسر ساعت كار موظف جانبازان 60 تا 69 درصد 150 دقيقه و جانبازان 70 درصد به بالا 210 دقيقه است.

