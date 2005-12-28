به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله حسين نوري همداني در ديدار مسئولين فرهنگي هيئت رزمندگان اسلام ، مداحي ‌ها و مراسم ‌هاي عزاداري را داراي آسيب ‌هاي فراوان ارزيابي كرد و گفت : اشكالات فراواني در مجالس مذهبي وجود دارد و مطالبي بي ‌اساس زياد گفته مي ‌شود. عملكرد بسياري از هيئت ‌هاي مذهبي با موازين اسلامي تطبيق ندارد.

اين مرجع تقليد از هماهنگ نبودن مسئولين حمايتي هيئت‌ هاي مذهبي انتقاد كرد و افزود: نظارت و هدايت هيئت ‌هاي مذهبي بسيار مهم و قابل توجه است كه شما بايد با روساي سازمان‌ هاي تبليغات اسلامي كشور نيز ارتباط داشته باشيد و مشكلات و راهكار‌ها را مورد بررسي قرار دهيد.