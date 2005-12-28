رتبه شركت ايراني در ميان 10 شركت بزرگ نفتي جهان نزول كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، رتبه بندي 10 شركت بزرگ نفتي دنيا كه شركت ملي نفت ايران نيز جزو آنهاست، براساس فعاليت هاي بالادستي ، پايين دستي ، درآمدها و ديگر معيارها مشخص مي شود .

براساس آخرين گزارشات دريافت شده از سايت اينترنتي PIW كه در پايان هر سال ميلادي به رتبه بندي شركتهاي بزرگ نفتي مي پردازد رتبه شركت ملي نفت ايران كه هميشه سوم بوده در سال گذشته ميلادي به چهارم كاهش يافته است .

اين در حالي است كه مديران و مقامات نفتي ايران به افزايش و ارتقاي جايگاه شركت ملي نفت ايران قول داده اند.

اين گزارش تصريح مي كند: تقريبا رتبه همه شركتهاي بزرگ نفتي به غير از شركت ملي نفت ايران كه به رتبه چهارم نزول كرده، ثابت بوده است.

همچنين در ادامه اين گزارش آمده است :رتبه اول به شركت آرامكو عربستان ، رتبه دوم به اكسان موبيل آمريكا و رتبه سوم كه هميشه به ايران تعلق داشته است در سال 2005 به يك شركت ونزويلايي به نام PDV تعلق يافته است .

اين گزارش اضافه مي كند : رتبه شركت ملي نفت ايران به چهارم نزول يافته و رتبه پنجم به BP انگلستان ، ششم به رويال داچ شل ، هفتم به توتال ، هشتم به شوران و 9 و 10 به يك شركت مكزيكي و يك شركت چيني تعلق يافته است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، مديران و مسئولان نفتي بارها بر ارتقاي رتبه شركت ملي نفت ايران در ميان شركتهاي بزرگ بين المللي و رسيدن به رتبه دوم دنيا تاكيد دارند.