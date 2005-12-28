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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۵۵

هواي تهران تا ظهر فردا در شرايط سالم باقي مي ماند

هواي تهران تا ظهر فردا در شرايط سالم باقي مي ماند

بنا به اعلام مركز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا ، شاخص كيفيت هواي تهران تا ظهر فردا همچنان در شرايط سالم باقي مي ماند .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، كاهش ميزان ناپايداري جوي طي 24 ساعت گذشته ، موجب افزايش تمامي آلاينده ها به خصوص در نقاط پرتردد گرديد. اما غلظت آلاينده منوكسيد كربن به جز نقاط پرتردد خارج از محدوده طرح تردد نوبتي خودروها ، در ساير مناطق در حد مجاز قرار گرفته و شاخص كيفيت هوا در شرايط سالم است.

همچنين با استناد به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا كمي ابري همراه با غبار ، انتظار مي رود شاخص كيفيت هواي تهران تا ظهر فردا همچنان در شرايط سالم باقي بماند .

گزارش امروز شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران حاكي است ، شهروندان ساكن در مناطق 21 و 22 پاكترين هوا را در مقايسه با ديگر نقاط استنشاق كردند.

کد مطلب 271432

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