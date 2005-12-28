هواي تهران تا ظهر فردا در شرايط سالم باقي مي ماند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، كاهش ميزان ناپايداري جوي طي 24 ساعت گذشته ، موجب افزايش تمامي آلاينده ها به خصوص در نقاط پرتردد گرديد. اما غلظت آلاينده منوكسيد كربن به جز نقاط پرتردد خارج از محدوده طرح تردد نوبتي خودروها ، در ساير مناطق در حد مجاز قرار گرفته و شاخص كيفيت هوا در شرايط سالم است.

همچنين با استناد به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا كمي ابري همراه با غبار ، انتظار مي رود شاخص كيفيت هواي تهران تا ظهر فردا همچنان در شرايط سالم باقي بماند .

گزارش امروز شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران حاكي است ، شهروندان ساكن در مناطق 21 و 22 پاكترين هوا را در مقايسه با ديگر نقاط استنشاق كردند.

