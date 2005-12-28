سومين جلسه شوراي صدور پروانه ساخت تشكيل شد

به گزارش فرهنگ و هنر مهر، در اين جلسه ده پرونده مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات زير حاصل شد :

- در خواست صدور پروانه ساخت براي پروژه هاي سينمايي ، " ترانه زندگي " ، "گانگستر " و " اتصالي " مورد تاييد اعضا قرار نگرفت.

- پرونده پروژه هاي "گريز"،" پاپيتال"، "غيرمنتظره"و" بستني قيفي" بررسي شد و مقرر شد با تكميل شدن موارد نقص در جلسه آينده شورا مورد بررسي نهايي قرار گيرد .

- نامه تهيه كنندگان پروژه هاي سينمايي "آوا"،" آدم" و "گناه من" در شورا مطرح و پاسخ لازم به تهيه كنندگان پروژه هاي ياد شده ارائه شد.

بر اساس گزارش معاونت سينمايي در جلسه شوراي صدور پروانه ساخت ، مقرر شد با توجه به رعايت سقف توليد فيلم براي كارگردانان اول ، در خواست صدور پروانه براي پروژه هايي كه كارگردان اول داشته اند در سال آينده مورد بررسي قرار گيرد .



به گزارش "مهر"، در خصوص معرفي تهيه كنندگان اول نيز مقرر شد تا ضمن رعايت سقف توليد معادل ده درصد در سال ، اتحاديه تهيه كنندگان سينماي ايران تمام درخواست هاي موجود را به صورت فوق العاده تا پايان دي ماه مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به اداره كل ارزشيابي و نظارت سينماي حرفه اي اعلام كند.