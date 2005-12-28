پيشرفت شناي كشور حاصل زحمات مربيان ايراني بوده است / بايد با باشگاه و مربي متخلف بدنسازي برخورد قانوني صورت بگيرد

دكتررضا قراخانلو رئيس كميته ملي المپيك با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : فدراسيون شنا با نگاه علمي ، هدفمند و شناسايي چهره هاي مستعد درسالهاي اخيربه رشد قابل قبولي دست يافته و اين پيشرفت ها اميدواريها را نسبت به آينده افزايش داده و با ادامه اين روند مطمئنا درآينده پيشرفت هاي بيشتري را دراين رشته شاهد خواهيم بود.

قراخانلوبا تاكيد براينكه شناي كشوربراي رسيدن به رشد و توسعه لازم بيش ازهرچيزنيازبه امكانات وابزارهاي لازم در سطح كشوردارد ، تصريح كرد: درصورتي كه امكانات بيشتري براي اين رشته فراهم شود با افزايش كمي شناگران در سطح كشورمي توان استعدادها بيشتري را شناسايي كرد و به پرورش آنها درتيم ملي پرداخت ضمن اينكه نبايد فراموش كرد كه پيشرفت دررشته هايي نظيرشنا يا ژيمناستيك به كندي صورت مي گيرد و تنها با يك كاربرنامه ريزي شده و مستمرمي توان دراينگونه رشته ها به موفقيت دست يافت .

وي درادامه به ابهاماتي كه درخصوص برخورد قاطع و قانوني با مربي متخلفي كه زمينه سازدوپينگ شناگرتيم ملي كشورمان بوده است ،گفت: بنده نسبت به مربيان تيم ملي شنا، آشنايي و شناخت كافي دارم و اعتقاد دارم مربيان تيم ملي به لحاظ اخلاقي وعلمي جزو بهترين مربيان كشورمحسوب مي شوند كه موفقيت هاي شناي كشورحاصل زحمات خالصانه وعلمي اين مربيان جوان و بويژه ايراني است كه جا دارد درهمين جا از زحمات اين عزيزان قدرداني كنم.

وي افزود: درگزارشهايي كه درخصوص دوپينگ اشكان شرف زاده دراختيارمن قرارگرفت عنوان شده بود كه مكمل و مواد نيروزا ازطريق باشگاهي كه درشهرشيرازبوده دراختياراين ورزشكارقرارگرفته كه بنده تاكيد كردم بايد با آن باشگاه متخلف و فردي كه گفته مي شود مربي بدنسازاست برخورد قاطع و قانوني صورت بگيرد تا ديگرشاهد تكراراينگونه حوادث تلخ و آسيب زننده به اعتباروآبروي ورزش كشورنباشيم.