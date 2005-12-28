اسطوره در سياست

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اصطلاح اسطوره در ميان مردم به هر گونه باور داشتي است كه در واقعيت ريشه ندارد. اينگونه جا افتاده است كه اسطوره افسانه يا تصور و پنداري است كه زاده تخيلات و آرزوهاي بسيار آرمانگرايانه است، اسطوره و معنا و مفهوم آن از چنان ابهام و پوشيدگي برخوردار است كه در بيشتر اوقات فقط تخيل و پندار داشته مي شود و اسطوره در دنياي سياست نيز، توهمات و افسانه هايي است درباره مسائل سياسي.

اسطوره هاي سياسي مثالي از جامع پيشرفته هستند يعني اينكه در وضعيت عادي منظره و جلوه اي از يك جامعه آرماني به حساب مي آيند. در سياست اسطوره تصويري از دنياي گذشته است البته براي الگوسازي و الگوپروري و ايجاد اين تصور بايد به آن دنياي اسطوره اي و آرماني رسيد.

نمونه هاي واقعي اين اسطوره سازي در اغراقهاي رژيم نازي در آلمان و پيوند دادن خود به نژاد آريايي آن هم از نوع برتر نژاد انسان و حتي گذشته نگري استالين در بازسازي انقلاب اكتبر ديد.

در دنياي سياست اسطوره بنا بر رويدادهايي شكل گرفته است كه آنها كاملاً به گونه اي تصوري در گذشته بسيار قديم رخ داده اند ولي در همه آنها نقطه عطفي وجود دارد كه انسانها را به تنظيم تجربه حال توانا مي سازد. البته بايد متذكر شد كه اسطوره هميشه يك خيال پردازي خام و يا يك تصويرسازي بي هدف نبوده است. بلكه هدف از اسطوره ارتقا و اعتلاي هدف گيري خاص و مؤثري بوده است آن هم به منظور انجام كاري مشخص .

اساطير هميشه و يا همواره قصه اي محض و خيالي نيستند بلكه ترجماني از حقيقت تلخ اند و به نوعي چاره اي هستند جهت نايل آمدن به واقعيت. اما اسطوره ها هر كدام يك مبنا و پايه اي دارند. بعضي با پديده اي طبيعي پيوند خورده اند و بعضي با خدايان كه همان اساطير ديني هستند و بعضي هم با سياستي كه همان اساطيري سياسي هستند. به نوعي اساطير سياسي رايج ترين و بزرگترين نوع اساطير هستند. اساطير سياسي بيشتر محتوايي هستند تا چارچوب مشخص داشته باشند

به گزارش "مهر"، در تاريخ سياسي ايران نيز مي توان نمونه هايي از جلوه هاي تاريخ اساطيري را پيدا كرد كه به نوعي به واقعيت پيوسته اند.

بسياري از اساطير ريشه اي هر چند جزئي در حقيقت تاريخ سياسي دارند و غالباً آنچه در انديشه هاي علمي سياسي نسلهاي گذشته رخ داده اند در اسطوره ها انعكاس يافته اند. اينها به نوعي آمادگي اصلاح و به كارگيري دوباره را دارند و اين آمادگي كاربردي اسطوره پيامدهايي را دارند. بعضي اوقات اسطوره ها مي توانند به عنوان الگوهاي عزت بخشي و وحدت جامعه مورد استفاده قرار بگيرند و گاهي نيز مي توانند به عنوان ابزاري سياسي براي تحكيم قدرت هاي استبدادي مورد استفاده قرار بگيرند. يعني اينكه اسطوره ها كاربردي دوگانه دارد.

اسطوره هاي سياسي متن محور هستند يعني در كنار ديگر مفاهيم موجود در متن اساطير معنا مي يابند و اساطير سياسي به نوعي آراء و نظريه هاي سياسي هم هستند گرچه فقط يك دنياي اسطوره اي را به تصوير مي كشند. اساطير سياسي اصولاً قوم گرا و به زبان امروزي ملي گرا هستند. همچنين اساطير سياسي با مذهب هم مرتبط هستند. اساطير سياسي در نگاهي خيلي اخلاق مدار هستند و هر اسطوره اي به نوعي نمادي از يك ويژگي اخلاقي نيز هست. اساطير سياسي به مباحث سياسي نظري، نمادي استوار، شهودي و عيني مي بخشند و به آنها احترامي خدشه ناپذير تزريق مي كنند. در اين مورد همچنين بايد گفت كه اساطير سياسي يك نوع تلاش عملي را نيز تشويق مي كنند آنهم به نوعي خاص و همين بعد اساطير است كه اصولاً به صورت منفي بروز مي كند يا مورد استفاده قرار مي گيرد.

اساطير سياسي اصولاً نسبت به ديگر اساطير، جوهره بيشتري از واقعيت تاريخي را دارند و در خيلي از مواقع به بيان احوال مردمي مي پردازند كه وجود خارجي داشته اند. گرچه محتواي اين اساطير با انديشه هاي ما موافقت نداشته باشد اما اين وقايع همگي تخيلي نيستند

اسطوره سياسي قصه جامعي است كه در گذشته به وجود آمده و تأسيس شده است و اكنون اصلاح، تكميل و نگه داري آن ضرورت دارد. پس ملتها بايد اسطوره هايي خود را خوب بشناسند تا مبادا اين اسطوره ها زمينه اي براي تسلط ديگران بر آنها شوند و نظام سياسي نيز با درك درست اسطوره ها از آن در جهت الگوسازي مثبت استفاده كند.