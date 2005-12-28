رژيم صهيونسيتي به فلسطينيان در مورد ورود به منطقه حائل هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، هواپيماهاي اسرائيل اقدام با پخش اعلاميه هايي بر فرار مناطق شمالي نوارغزه كردند كه در آن اسرائيل ه فلسطينيان درمورد ورود به منطقه حائل در غزه هشدار داده است .

دراين اعلاميه ها نوشته شده به زبان عربي و به همراه نقشه راه مفصل آمده است به منظورحفظ جانتان به شما هشدار مي دهيم و از شما مي خواهيم از ورود به منطقه اعلام شده درنقشه ازساعت 18 به وقت محلي روز 29/12 تا اطلاع ثاني خودداري كنيد .

تلويزيون رژيم صهيونيستي پيشتراعلام كرده بودارتش اسرائيل درنظردارد منطقه اي حائل درشمال نوارغزه به منظور بازداشتن فلسطيني هايي كه از موشكهاي قسام استفاده مي كنند، در اين منطقه ايجاد كند.

اين تلويزيون در ادامه تاكيد كرد: ارتش رژيم صهيونيستي اين منطقه را منطقه ممنوعه اعلام خواهد كرد و به فلسطيني ها هشدار مي دهد كه در صورت داخل شدن به اين منطقه به سوي آنان تيراندازي خواهد شد.

انتظارمي رود اين منطقه ممنوعه به شهرك هاي صهيونيستي اي كه ارتش اسرائيل درماه آگوست ( مرداد ماه ) سابق آنها را از بين برده است ، كشيده شود.

آمريكا از اقدام غير قانوني رژيم صهيونيستي در ايجاد "منطقه حائل" درشمال نوارغزه ابراز تاسف كرد، اما آن را محكوم نكرد.



آدام ارلي سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا درسخناني در واكنش به ايجاد اين "منطقه حائل" ضمن آنكه تشكيلات خودگردان فلسطين را براي پيگرد و مجازات عاملان حملات اخير ضد صهيونيستي تحت فشار قرار داد، گفت: "اين طرح از اموري است كه ما اميدواريم حاصل نشود، اما ما به اين اقدام درچارچوب حملات دائمي و شكست تشكيلات خودگردان درحل مشكلات امنيتي مي نگريم."

وي افزود:" اسرائيل به موشك هاي قسام كه ازسمت نوارغزه به سوي خاك اسرائيل( مناطق اشغالي 1948) شليك مي شود، پاسخ مي دهد و اين مشكلي واقعي است".

ارلي درتوجيه اين اقدام غير قانوني رژيم صهيونيستي گفت: " آنچه را كه ما صراحتا خواستار آن هستيم اتخاذ تدابيري كارساز ضد مسئولان اين حملات است تا چنين اقداماتي را اسرائيل انجام ندهد."