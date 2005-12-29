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۸ دی ۱۳۸۴، ۸:۲۴

در صورت تامين اعتبارات لازم ؛

غذاي روزانه از سال آينده بين نيازمندان واقعي توزيع مي شود

غذاي روزانه از سال آينده بين نيازمندان واقعي توزيع مي شود

مديركل دفتر برنامه ريزي امور حمايتي و امدادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و در صورت تامين اعتبارات لازم ، از ابتداي سال 85 روزانه ميان نيازمندان واقعي غذا توزيع خواهد شد.

دكتر فرهاد صدر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نيازمندان واقعي از طريق پتانسيلهايي همچون شوراي هاي شهر و روستا ، مساجد ، هيات امناي كانونهاي مذهبي و... شناسايي مي شوند تا روزانه غذاي مورد نياز در ميان آنها توزيع شود.

وي خاطر نشان كرد : در مكانهايي از سطح شهر كه تعداد افراد نيازمند در اين مكانها بسيار است ، پايگاههايي آماده خواهد شد تا از اين طريق غذا بين نيازمندان توزيع شود.

مديركل دفتر برنامه ريزي امور حمايتي و امدادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاكيد كرد: اين اقدام به صورت مردمي و با همكاري مردم خير و نيكوكار انجام خواهد شد.

صدر گفت: در صورت تصويب هيات دولت و تامين اعتبارات لازم ، طرح توزيع غذاي روزانه از ابتداي سال آينده آغاز مي شود.

 

 

کد مطلب 271447

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