قراردادهاي چندين ميليارد دلاري اروپايي ها براي فروش تجهيزات كشتار جمعي به تل آويو/اسرائيل هزاران تن مواد شيميايي ممنوعه را از طريق فرودگاه هاي اروپايي به تل آويو منتقل كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، يك منبع نظامي اروپا نزديك به پيمان ناتو در گفتگو با روزنامه الوطن، نگراني هايي را كه رژيم اسرائيل از دستيابي ايران يا سوريه به سلاحهاي هسته اي دارد، بي مورد دانست .



اين منبع افزود: " اسرائيل در دهه نود در جريان بروز بحران ميان آمريكا و رژيم وقت عراق(رژيم صدام) به هزاران تن از مواد خام شيميايي ممنوعه بين المللي و در راس آن مواد خامي كه گاز نابودكننده اعصاب سارين از آن ساخته مي شود، دست يافته است، تا جايي كه اسرائيل نگراني خود را از احتمال حمله هسته اي يا شيميايي رژيم صدام در آن زمان در مقابل آمريكا بهانه كرد تا به اين سلاحها دست يابد كه متعاقب آن كارشناسان آمريكايي و مشاوران اين كشور تمام تجربه ها و كمكهاي لازم را به اسرائيل براي ساخت سلاح شيميايي با سه كارخانه بزرگ ارائه كردند.



يك فروند هواپيماي بوئينگ وابسته به شركت "العال"دراكتبر 1992 كه مواد شيميايي ممنوعه را حمل مي كرد، بر فراز ساختمان هاي مسكوني در منطقه بايلمر در آمستردام پايتخت هلند منفجر شد، اما اسرائيل و آمريكا براي جلوگيري از افشاي اين رسوايي بر دولت هلند فشار وارد كردند

اين منبع به اين نكته اشاره كرد كه در انبارهاي وزارت جنگ اسرائيل هزاران عدد از ماسكهاي ضد اين سلاحهاي شيميايي ذخيره شده است تا درصورت تصميم اسرائيل به استفاده از سلاح شيميايي بر ضد هر كشوري فورا در ميان اسرائيلي ها توزيع شود. اين منبع همچنين اعلام كرد كه اسرائيل سلاحهاي ميكروبي خطرناكي در اختيار دارد كه منجر به بيماري ها و ويروسهاي جديدي مي شود كه هنوز هيچ دارويي براي درمان آن كشف نشده است و گفته مي شود تل آويو اين مواد را علاوه بر حيوانات، بر روي اسراي فلسطيني محكوم به حبس ابد آزمايش كرده است.به گفته اين منبع، اسرائيل از دهه نود از فضاهاي برخي كشورهاي اروپايي از جمله هلند، بلژيك، انگليس، و ايتاليا براي عبور هواپيماهاي مشكوك حامل مواد شيميايي ممنوعه از آمريكا استفاده كرده است كه اكثر اين مواد را از طريق فرودگاه نيويورك با استفاده از فرودگاه هاي اروپايي منتقل كرده است و از مواد تجاري ديگر مانند كالاها و گلها و غيره براي سرپوش گذاشتن بر عمليات انتقال مواد شيميايي به تل آويو استفاده كرده است.

دولت هاي اروپايي كه ادعاي منطقه عاري از سلاحهاي كشتار جمعي را دارند، نمي توانند اسرائيل را براي انجام بازرسي از تاسيسات هسته اي آن تحت فشار قرار دهند، زيرا با اين رژيم قراردادهاي به ارزش ميلياردها دلار از جمله براي فروش تجهيزات شيميايي دارند

اين منبع افزود كه " اسرائيل از اعتماد فرودگاه هاي اروپايي و عدم بازرسي محموله هاي هواپيماهاي ترابري وابسته به خود سوء استفاده كرده است و هواپيماها پيش از پرواز به كارخانه هاي اسرائيلي در اين فرودگاهها سوخت گيري مي كردند. به گزارش مهر، اين منبع اعلام كرد كه يك فروند هواپيماي بوئينگ وابسته به شركت "العال"دراكتبر 1992 كه مواد شيميايي ممنوعه را حمل مي كرد، بر فراز ساختمان هاي مسكوني در منطقه بايلمر در آمستردام پايتخت هلند منفجر شد، اما اسرائيل و آمريكا براي جلوگيري از افشاي اين رسوايي بر دولت هلند فشار وارد كردند و همچنان آثار اين حادثه بر قربانيان منطقه بايلمر با ظاهر شدن بيماريهاي عجيب و غريب كه از اين حادثه نجات يافته بود، وجود دارد.



اين منبع ابراز عقيده كرد كه اسرائيل يك مانع بزرگ درمقابل درخواستهاي بين المللي براي عاري كردن منطقه خاورميانه از سلاحهاي كشترار جمعي به شمار مي رود و نمي توان اين رژيم را تحت بازرسي بين المللي قرار داد، و دولت هاي اروپايي كه ادعاي منطقه عاري از سلاحهاي كشتار جمعي را دارند، نمي توانند اين مسئله را براسرائيل اعمال كنند، زيرا با اين رژيم قراردادهاي به ارزش ميلياردها دلار از جمله براي فروش تجهيزات شيميايي دارند.



اين منبع تاكيد كرد كه بخش اعظم بودجه نظامي رژيم اسرائيل به توسعه و گسترش سلاحهاي كشتار جمعي اختصاص يافته است و ولع فراواني براي به دست آوردن سلاحهاي شيميايي و ميكروبي جديد از خود نشان مي دهد.