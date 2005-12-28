قيمت ماده بي حس كننده دندان 60 درصد كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر محمد مهدي وردي با اعلام اين خبر افزود: به دنبال افزايش ناگهاني قيمت كارپول دندانپزشكي طي هفته اخير و پيرو پيگيري هاي دفتر سلامت دهان و دندان معاونت سلامت وزارت بهداشت، در جلسه كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي كه با حضور اعضاي اين كميسيون، معاونت اداره دارو و غذاي وزارت بهداشت و نيز رئيس انجمن دندانپزشكي ايران برپا شد؛ كاهش قيمت كارپول از هر بسته 125 هزار ريال به 99 هزار ريال - قيمت مصرف كننده - موافقت شد.

وي گفت: همچنين بر اساس اين جلسه، امكان ورود كارپول با رعايت استانداردهاي مربوط وزارت بهداشت، ميسر شده و توليد اين دارو از انحصار شركت داروپخش خارج شد.

دكتر وردي تصريح كرد: شركت توزيع داروپخش به عنوان نماينده انحصاري توزيع و فروش كارپول نسبت به فروش مستقيم اين فرآورده به همكاران دندانپزشك موظف گرديد.

وي گفت: بر اساس جلسه فوق همچنين مقرر شد، كميته اي متشكل از اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، به رياست دكتر رياض و عضويت نماينده دفتر سلامت دهان و دندان ، معاونت دارو و غذا و اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت و انجمن دندانپزشكان ايران تشكيل شده و قيمت كارپول را به طور مرتب در بازار كنترل كنند تا از هر گونه افزايش قيمت، انحصار، قاچاق و ورود غير قانوني اين دارو به كشور جلوگيري به عمل آيد.