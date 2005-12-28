آقامحمدي: اتحاديه فوتبال كانوني براي اتحاد بين باشگاهها و فدراسيون فوتبال است/ دادكان: فدراسيون فوتبال همكاري همه جانبه اي با اتحاديه فوتبال خواهد داشت

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين نشست كه درمحل ساختمان مركزي اتحاديه و با شركت تيمسارناصرنوآموزنايب رئيس، محمدرضاپهلوان دبيركل وغلامحسين زمان آبادي مشاورعالي وسخنگوي فدراسيون فوتبال و29تن ازمديران فوتبال ليگ برتر (حرفه اي)، باشگاههاي دسته اول، منتخب باشگاههاي دسته دوم وزيرگروه جام آزادگان عضواتحاديه برگزارشد و به مدت سه ساعت به طول انجاميد.

دكترعلي آقامحمدي رييس شوراي مركزي اتحاديه وي پيرامون تفاهم نامه اخير فدراسيون و اتحاديه فوتبال، گفت: اتحاديه فوتبال كانوني براي اتحاد بين باشگاهها و فدراسيون فوتبال است و رفع مشكل فوتبال با همكاري و همدلي فدراسيون فوتبال و اتحاديه امكان پذيراست وهرچه اين همكاري بهتر و بيشتر باشد، فوتبال كشور موفق تر خواهد بود.

رئيس شوراي مركزي اتحاديه فوتبال ادامه داد: هدف اصلي اتحاديه فوتبال ايجاد جو تفاهم هرچه بيشتر بين باشگاهها و فدراسيون فوتبال براي برطرف ساختن مشكلات تيم هاي فوتبال است كه محوراساسي آن همكاري، تفكر، بحث كارشناسي و خودكفايي باشگاهها است.

سپس دكترمحمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال با گزارشي كوتاه ازفعاليتهاي فدراسيون فوتبال، گفت: هدف همگي ما خدمت است وميدان فوتبال يك ميدان بزرگي است كه متعلق به تمامي اقشاردارد.

وي اظهاراميدواري كرد كه اتحاديه فوتبال بتواند به مثابه يك اهرم قوي و بازوي توانمند فدراسيون فوتبال عمل نمايد و بااجراي تفاهم نامه همكاري اتحاديه فوتبال با فدراسيون فوتبال بيش از گذشته شود.

رئيس فدراسيون فوتبال با تاكيد براين كه باشگاهها ازاركان اصلي فوتبال هستند، خاطرنشان كرد: امروزبسيارخوشحالم كه دركناراتحاديه فوتبال هستم و با تشريك مساعي همديگربه اين تفاهم نامه رسيده ايم كه شروع كاراجرايي بين فدراسيون و اتحاديه فوتبال است، اما اين تفاهم نامه پيش ازآن كه روي كاغذ بيايد، بايد روي قلب ها باشد تا با رمزهمدلي بتوانيم دركنارهم براي فوتبال كشورموثرترازگذشته واقع شويم و درمجموع فدراسيون فوتبال براي تقويت بنيه مالي باشگاهها، همكاري همه جانبه اي با اتحاديه فوتبال خواهد داشت، چون وقتي باشگاهها نباشند، فوتبال نخواهد بود.

دراين جلسه ازتصويربرداران صدا و سيما و رسانه هاي گروهي كه در سانحه هواپيماي C130 جان به جان آفرين تسليم كردند و همواره درجلسات شوراي مركزي اتحاديه فوتبال حضوري فعال داشته اند، تجليل به عمل آمد و حاضران با خواندن فاتحه دفتر يادبودي را كه به همين مناسبت تهيه شده بود، امضاء كردند.

درپايان اين نشست ازعلي كاظمي، سيد كاظم اوليايي، مهدي محمدنبي، محمدصادق درودگر، دكترحسين نبي، عبدالرحيم فريد، مهدي آذربرزين، دكتررضا جلالي و محمدرضا تهراني معاونين و مشاورين اتحاديه فوتبال تقديربه عمل آمد.

همچنين سايت اينترنتي اتحاديه فوتبال باشگاههاي جمهوري اسلامي ايران به آدرس WWW.FOOTBALLUNION.IR به صورت آزمايشي راه اندازي شد.