حجت الاسلام اختري به عنوان سفير جديد ايران به سوريه عزيمت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وي روز دوشنبه دي ماه وارد فرودگاه دمشق شده و ازسوي مقامات عالي رتبه سوريه همچون دكتر هاني مرتضي وزير آموزش عالي، نماينده مقام معظم رهبري، نماينده آيت الله العظمي سيستاني، نماينده آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي، نماينده آيت الله سيد سعيد حكيم، نماينده آيت الله سيد كاظم حائري و نمايندگان كليه حوزه هاي علميه در منطقه زينبيه، ايرانيان مقيم، سرپرستان حرم حضرت زينب (س) و حضرت رقيه (س)، علماي شيعه و سني و بعضي از مقامات مسيحي و رئيس اطاق بازرگاني سوريه مورد استقبال قرار گرفت.

اختري پيش از اين نيز به مدت 12 سال به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در كشور سوريه حضور بسيار فعال و موثري داشت.