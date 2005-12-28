جامعه تنها با عقل، علم و اخلاق مديريت مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، حجت الاسلام "محمد حسن ابوترابي فرد" مراسم تجليل از دكتر فرجي دانا را محفلي علمي، فرهنگي و سياسي به معناي راستين كلمه خواند و اظهار داشت: براي معرفي اين نظام كافي است به مديريتي كه ثمره حاكميت نظام اسلامي است نگاه كنيم و دانشگاه تهران نيز نمونه اي از اين مديريت بود.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران از دكتر فرجي دانا به عنوان برادر و دوست خود ياد كرد و گفت: ده سال است كه توفيق حضور در دانشگاه تهران را دارم و در ساليان اخير ارتقاي شاخص هاي مديريت در حوزه هاي تعهد، دانش و علم مديريت در اين دانشگاه قابل لمس بود.

وي اظهار داشت: بدون ترديد شاخص هاي مديريتي ما با نقطه ايده آل فاصله جدي دارد و اگر بگوييم اساسي ترين مشكل پيش روي نظام جمهوري اسلامي مسئله مديريت است، سخن گزافي نيست.

"ابوترابي فرد" يادآور شد: هيات رئيسه دانشگاه تهران با ديد علمي به سازماندهي ساختارها پرداخت و نمي توان شكل گيري پرديس هاي دانشگاه را به عنوان يك تحول تشكيلاتي از نظر دور داشت.

وي افزود: جامعه انساني با پشتوانه عقلاني، علمي و اخلاقي مديريت مي شود و اگر هر يك از اين سه عنصر ديده نشود موفقيتي را در پي نخواهد داشت و نقش عنصر اخلاق نيز در به ثمر رسيدن دو عنصر ديگر از اهميت بالايي برخوردار است.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران در تحليل خود از شرايط فعلي مديريت اين دانشگاه گفت: اگر امروز آيت الله عميد زنجاني معاونين رئيس سابق دانشگاه تهران را براي ادامه راه برگزيده دلالت بر حسن گزينش دكتر فرجي دانا دارد. ياران ديروز همان ياران امروز هستند و همان خردورزدان با تجربه به عنوان بازوي حركت مانده اند و اين نگاه سياسي كه اگر فرجي دانا نيست ما هم نيستيم براي اين افراد مطرح نبوده است.

وي به شخصيت مستقل دكتر فرجي دانا اشاره كرد و يادآور شد: سياست در دانشگاه تهران آن گونه كه بايد تجلي يافته و ابزاري براي دستيابي به ايده هاي شخصي نبوده است و اگر دكتر فرجي دانا در زمان راي اعتماد در مجلس ششم بر عدم نگاه ابزاري به سياست تأكيد نمي كرد شايد به گونه اي ديگر با وي برخورد مي شد.