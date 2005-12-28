مجيد جلالي مربي دروس غير تخصصي فوتبال

*مربيان A آسيا، به كميته آموزش گزارش بدهد
كميته آموزش و مربيان فدراسيون فوتبال از كليه مربياني كه مدرك مربيگري A كنفدراسيون فوتبال آسيا را دارند خواست وضعيت خود را از نظر فعاليت مربيگري، به كميته آموزش اعلام نمايند. اين امر به خاطر برنامه ريزي براي فعاليت مربيان در آينده انجام خواهد شد.
*گردهمايي مدرسين فوتبال در كمپ تيم هاي ملي
كميته آموزش و مربيان فدراسيون فوتبال اعلام كرد گردهمايي مدرسين اين كميته با حضور 50 نفر كه 8 نفر از آنان بانوان مدرس مي باشند از تاريخ هشتم لغايت دهم بهمن ماه جاري در آكادمي كمپ تيم هاي ملي برگزار خواهد شد.
به پيشنهاد كميته آموزش و مربيان ، مجيد جلالي به عنوان مدرس دروس غير تخصصي ، تئوري و عملي كلاس توجيهي آموزش مربيگري انتخاب شد.
کد مطلب 271471
نظر شما