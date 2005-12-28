  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ دی ۱۳۸۴، ۱۸:۵۹

خبرهاي كوتاه از فدراسيون فوتبال ؛

مجيد جلالي مربي دروس غير تخصصي فوتبال

مجيد جلالي مربي دروس غير تخصصي فوتبال

به پيشنهاد كميته آموزش و مربيان ، مجيد جلالي به عنوان مدرس دروس غير تخصصي ، تئوري و عملي كلاس توجيهي آموزش مربيگري انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني فدراسيون فوتبال ، به پيشنهاد كميته آموزش و مربيان ، مجيد جلالي به عنوان مدرس دروس غيرتخصصي، تئوري و عملي كلاس توجيهي آموزش مربيگري درجه B همترازي (تبديل درجه 2 ايران به درجه B كنفدراسيون فوتبال آسيا) كه از تاريخ 10/10/84 لغايت 17/10/84 در محل آكادمي كمپ تيمهاي ملي واقع در مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار خواهد مي شود ، انتخاب شد .

*مربيان A آسيا، به كميته آموزش گزارش بدهد
كميته آموزش و مربيان فدراسيون فوتبال از كليه مربياني كه مدرك مربيگري A كنفدراسيون فوتبال آسيا را دارند خواست وضعيت خود را از نظر فعاليت مربيگري، به كميته آموزش اعلام نمايند. اين امر به خاطر برنامه ريزي براي فعاليت مربيان در آينده انجام خواهد شد.

*گردهمايي مدرسين فوتبال در كمپ تيم هاي ملي
كميته آموزش و مربيان فدراسيون فوتبال اعلام كرد گردهمايي مدرسين اين كميته با حضور 50 نفر كه 8 نفر از آنان بانوان مدرس مي باشند از تاريخ هشتم لغايت دهم بهمن ماه جاري در آكادمي كمپ تيم هاي ملي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 271471

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها