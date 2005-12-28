مدير مسئول "بازتاب": سايت ها بايد در چارچوب قانون مطبوعات به رسميت شناخته شوند// شناسنامه دار كردن سايت ها باعث افزايش اعتبار حرفه اي آنها خواهد شد

فواد صادقي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در خصوص طرح شناسنامه دار كردن سايت ها و پايگاه هاي خبري و اطلاع رساني گفت: شناسنامه دار شدن سايت هاي اينترنتي براي آنها يك نقطه ضعف نخواهد بود، بلكه بر اعتبار و قدرت حرفه اي و خبري آنها مي افزايد.

وي افزود: در دنيا هم اكثر قريب به اتفاق سايت هاي خبري داراي شناسنامه و هويت حرفه اي هستند.

مدير مسئول سايت خبري- تحليلي"بازتاب" در عين حال اظهار داشت: اما اين اقدام نبايد باعث تضعيف و تحت فشار قرار گرفتن، سايت هاي خبري داخل كشور در مقابل سايت هاي خبري خارج از كشور شود، زيرا پديده خودسانسوري موجب مي شود كه حريان خبري داخل كشور تضعيف شده و مخاطبين به سمت سايت هاي خبري خارج از كشور كه مخالف نظام هستند، جذب شوند، مثل : بي.بي.سي و راديو فرانسه و دويچه وله و...

صادقي توضيح داد: اين سايت هاي خبري خارجي قابل فيلتر شدن نيستند و حتي اگر آنها را هم فيلتر كنند، مخاطبين به سراغ ماهواره و ديگر رسانه ها مي روند كه اين هم به نفع كشور و نظام نيست.

مدير مسئول سايت "بازتاب" در پايان تصريح كرد: طرح شناسنامه دار كردن سايت هاي خبري، تدبير شايسته اي است به شرط آنكه اين سايت ها در چارچوب قانون مطبوعات به رسميت شناخته شوند و اگر قرار است برخوردي با تخلفات سايت ها صورت گيرد، اين برخورد با حضور هيات منصفه در دادگاه صالح باشد.