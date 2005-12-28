تشكيل شوراي نفت براي بازنگري در قراردادها تكذيب شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، پيش از اين برخي رسانه ها و مطبوعات خبر داده بودند كه شوراي نفت با حضور رئيس جمهور، وزير اقتصاد، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس دفتر رئيس جمهور، وزير نفت و رئيس بانك مركزي كار خود را آغاز كرده است.

اين منبع آگاه در رياست جمهوري با تكذيب تشكيل چنين شورايي، تاكيد كرد: تصميم گيري در خصوص نفت كه از مهمترين بخشهاي اقتصادي كشور است ساز و كارهاي مشخص خود را دارد و انتشار اين گونه اخبار بدون منابع مطمئن، سبب القاي بي ثباتي جايگاه كشور در مناسبات بين المللي بازار نفت ، طرف قرارداد خارجي و لطمه خوردن به همكاري هاي اقتصادي مي شود.

وي افزود: رئيس جمهور رئيس مجمع ملي شركت نفت است و اين مساله مربوط به دوره خاصي نيست. گرچه هنوز حتي جلسه مجمع عمومي شركت نفت نيز با آقاي دكرت احمدي نژاد انجام نشده است.

اين منبع مطلع با اعلام اينكه "چنين شورايي در صورت تشكيل از اهميت لازم براي اعلام از سوي مجاري و منابع رسمي برخوردار است" از رسانه ها خواست در اين زمينه با خويشتنداري بيشتري صحت اخبار را پيگيري نمايند.