فرانسه از درگيري ها در جنوب لبنان ابراز تاسف كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" آنياس روماتي آسپاني" سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه امروز نگراني شديد خود را از حمله نيروهاي مقاومت حزب الله به اسرائيل ابراز داشت و ازپاسخ اسرائيل به اين حملات ابرازتاسف كرد.

وي تصريح كرد:فرانسه نگراني شديد خود را ازحمله شب گذشته نيروهاي مقاومت حزب الله به شهركهاي اسرائيلي نشين ابرازمي كند.

سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در ديدار با خبرنگاران گفت : فرانسه همچنين ازپاسخ ارتش اسرائيل به حمله موشكي نيروهاي مقاومت ابراز تاسف مي كند و طرف هاي را به اندازه بيشتر به خويشتنداري و احترام گذاشتن به خط آبي دعوت مي كند.

فرانسه همچنين ازدولت لبنان خواست براساس قطعنامه هاي بين المللي نفوذ و سيطره خود را در سرتاسرخاك لبنان بسط و گسترش دهد.

جنگنده ها و بالگردهاي رژيم اسرائيل شب گذشته و بامداد امروزطي چند نوبت همزمان منطقه اي را درجنوب بيروت هدف قرار دادند كه حملات در بيروت منجر به زخمي شدن دوتن ازاعضاي جبهه آزادي بخش فلسطين شد.



سخنگوي نظامي ارتش رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه جنگنده هاي اين رژيم شب گذشته همزمان جنوب بيروت ونوارغزه را در پي پرتاب موشكهايي به سوي اهداف اسرائيلي، هدف قرار دادند.

به گفته اين سخنگو،ارتش اسرائيل به پايگاه جبهه آزادي بخش فلسطين به رهبري احمد جبريل در جنوب بيروت حمله كرد.

وي افزود: اين پايگاه درمنطقه الناعمه نزديكي الدامور واقع شده است.اين درحالي است كه اين مقام ارتش رژيم صهيونيستي پيش از اين اعلام كرده بود كه اين حمله كه پايگاه جبهه آزادي بخش فلسطين را هدف قرارداده بود در پاسخ به حملات موشكي از نوع كاتيوشا به شمال اسرائيل صورت گرفت.

بنا به ادعاي منابع ارتش رژيم صهيونيستي دستكم 3 فروند موشك از نوع كاتيوشا عصر روزگذشته ازلبنان به سوي منطقه كريات شمونه درسرزمين هاي اشغالي درنزديكي مرزهاي با لبنان پرتاب شد. راديو رژيم صهيونيستي نيز از زخمي شدن 5 اسرائيلي درجريان اين حملات خبر داد.