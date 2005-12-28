25 درصد از توليدات مواد مخدر افغانستان وارد ايران مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سردار اسماعيل احمدي مقدم عصر امروز در حاشيه همايش فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در جمع خبرنگاران با بيان اينكه پيش بيني مي شود تا آخر امسال هزار تن مواد مخدر وارد خاك ايران گردد، افزود: برآورد مي شود با تقويت مأموران بتوانيم بالغ بر 350 تن از اين مواد را كشف كنيم.

وي در ادامه در رابطه با طرح تردد نوبتي خودروها گفت: بر اساس تصميم شوراي عالي ترافيك ، اجراي طرح تردد زوج و فرد خودروها تا پايان سال ادامه مي يابد.

به گفته فرمانده نيروي انتظامي : با تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي مشكل ترافيك به خصوص در ساعات اوليه صبح مرتفع خواهد شد.

سردار احمدي مقدم به اجراي طرح برخورد با موتورسواران متخلف از پانزدهم ديماه اشاره كرد و گفت: موتور سواران حدود يك سوم كل كشته هاي حوادث ترافيكي را تشكيل مي دهند.

وي علت فوت 60 درصد موتورسواران را ضربه به سر عنوان كرد و تاكيد كرد: قصد داريم استانداردهاي كلاه ايمني را مشخص و براي تهيه به مقامات ذي ربط ارائه دهيم.

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