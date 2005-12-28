گزارش تصويري/ مراسم بزرگداشت شهداي عكاس عرصه خبر و رسانه -1

شهيد عليرضا برادران عكاس خبرگزاري فارس
احمد خادم المله مدير عامل ايرنا
فرزند شهيد رسول كاظم نژاد عكاس خبرنگار روزنامه كيهان در كنار عكس پدر
اولياء زاده مدير عامل خانه عكاسان ايران
مهدي فضائلي مدير عامل فارس
عكس/ روزبه جديدالاسلام
مراسم بزرگداشت شهداي خبر و رسانه عصر امروز با حضور گسترده اصحاب رسانه و مسئولان اطلاع رساني از سوي خانه عكاسان ايران در تالار انديشه حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار شد.
شهيد عليرضا برادران عكاس خبرگزاري فارس
احمد خادم المله مدير عامل ايرنا
فرزند شهيد رسول كاظم نژاد عكاس خبرنگار روزنامه كيهان در كنار عكس پدر
اولياء زاده مدير عامل خانه عكاسان ايران
مهدي فضائلي مدير عامل فارس
عكس/ روزبه جديدالاسلام
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