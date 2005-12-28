ديدار حكيم و طالباني به فردا موكول شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين منبع افزود : قرار بود امروز رئيس جمهوري عراق و رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي ديدار كنند ولي اين ديدار به تعويق افتاد و به روز پنجشنبه موكول شد.

سيد عبدالعزيز الحكيم امروز در پارلمان كردها سخنراني كرد و سپس با شماري از نويسندگان، فرهيختگان و اديبان كرد در شهر اربيل - واقع در 350 كيلومتري شمال بغداد- ديدار كرد.

اين درحالي است منابع كرد در اربيل خبر دادند كه حاجم الحسني رئيس مجمع ملي عراق (پارلمان موقت)امروزوارد شهر اربيل شد و پيش بيني مي شود پس از ديدار با مسعود بارزاني رئيس حكومت محلي كردستان براي ديدار با طالباني به شهر سليمانيه سفر كند.

الحسني كه در چارچوب ليست عراقي ملي به رياست اياد علاوي نخست وزيرسابق عراق وارد صحنه انتخابات شده است طي اظهاراتي به خبرنگاران گفت : هدف از اين سفرانجام رايزني ها با رهبران كرد درمورد تشكيل دولت ائتلاف آينده است .

جلال طالباني و مسعود بارزاني حمايت خود را ازتشكيل دولت وحدت ملي با مشاركت همه طرفهاي پيروزدرانتخابات 15 دسامبر(24 آذر) اعلام كردند.

طالباني و بارزاني رهبران دو حزب عمده كردستان ( اتحاديه ميهني و حزب دمكرات) كه با ائتلاف كردستان در انتخابات اخير شركت كردند، درديداراخيرخود دورنماي مشاركت خود در دولت آتي را بررسي كردند و بر ضرورت تشكيل دولت وحدت ملي با مشاركت همه ليستهاي پيروز انتخابات اخير تاكيد كردند.

طالباني پس از اين ديدار گفت :"تشكيل دولت ائتلافي با مشاركت همه عناصر تشكيل دهنده ملت عراق اعم از سني، شيعه، و كرد به مثابه دولت وحدت ملي است."