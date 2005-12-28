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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۴۱

در جلسات بعدازظهر و امشب هيات وزيران؛

چهار تبصره ديگر از لايحه بودجه 85 كل كشور به تصويب رسيد / طرح دعاوي شهروندان و مجروحين شيميايي ايران عليه دولت آمريكا

چهار تبصره ديگر از لايحه بودجه 85 كل كشور به تصويب رسيد / طرح دعاوي شهروندان و مجروحين شيميايي ايران عليه دولت آمريكا

هيات وزيران در جلسات بعدازظهر و امشب خود كه به رياست دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور تشكيل شد، چهار تبصره ديگر از لايحه بودجه 85 كل كشور را تصويب كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فرهنگ، امنيت ملي  و امور قضايي محورهاي اصلي مواد و تبصره هايي است كه در اين دو جلسه به تصويب هيات وزيران رسيد.

هيات دولت همچون سالهاي گذشته بودجه ويژه اي براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي دولت آمريكا در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران و طرح دعاوي شهروندان ايراني عليه مقامات و شركتهاي آمريكايي اختصاص داد.

طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركت هاي سازنده و موثر در توليد سلاح هاي شيميايي نيز مشمول اين مصوبه مي شود.

هيات وزيران صبح چهارشنبه نيز به بررسي بودجه 85 كل كشور پرداخته بود.

بررسي لايحه بودجه 85 پنج شنبه نيز ادامه خواهد يافت.

کد مطلب 271496

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