مقاومت تا پايان اشغالگري ادامه خواهد يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، اسماعيل هنيه تاكيد كرد كه فلسطينيان هرگز اجازه سلطه اشغالگران را بر هيچ بخشي از سرزمينشان نخواهند داد.



هينه در واكنش به تهديدهاي اسرائيل براي آغاز ايجاد منطقه حائل در نوار غزه گفت : مقاومت فلسطين با تجاوزگري اسرائيل بر اساس ديدگاه و شيوه آن تعامل خواهد كرد.



اسرائيل اعلام كرده بود كه از ساعت شش عصر امروز، ايجاد منطقه حائل در شمال نوار غزه را به بهانه جلوگيري از شليك موشك به شهرهاي اسرائيلي آغاز خواهد كرد.

اين رهبر حماس هشدار داد كه تهديدهاي اسرائيل تاكيدي بر نيتهاي خطرناك اسرائيل به ادامه تجاوزگري و اشغال مجدد بخشهايي از نوار غزه است.



وي درباره عكس العمل گروههاي مقاومت به اين تصميم رژيم صهيونيستي گفت :" ما اين مسئله را چيز جديد و ناگهاني در صحنه فلسطين نمي بينيم، تمام سرزمين فلسطين اشغال شده است، نوار غزه محاصره شده است و اشغالگران دزدي هوايي را شب و روز انجام مي دهد و مقاومت با ديدگاه و شيوه و برنامه خاص مقاومت پاسخ اين رژيم را خواهد داد.



هينه فاش كرد كه گروههاي فلسطيني كه شب گذشته با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار داشتند، موضوع آتش بسي را كه پايان سال جاري به انتها مي رسد، بررسي نكردند.

از سوي ديگر، منابع نظامي رژيم صهيونيستي اعلام كردند كه طي ساعات آينده نشستي ميان دو هيئت امنيتي اسرائيلي در گذرگاه بيت حانون(ايريز) درشمال نوار غزه برگزار خواهد شد.



به گزارش راديو ارتش رژيم صهيونيستي در اين نشست به مقامات تشكيلات اطلاع داده خواهد شد كه اسرائيل به زودي عمليات نظامي خود را در شمال نوار غزه اجرا خواهد كرد و تشكيلات بايد مناطق واقع در شمال اين منطقه را تخليه كند.



از سوي ديگر، توفيق ابوخوصه سخنگوي وزارت امورداخلي(كشور) تشكيلات خودگردان تاكيد كرد كه نقشه اسرائيل، تجاوز به ملت فلسطين است و رهبري فلسطين به شدت با تشكيل اين منطقه در شمال نوارغزه مخالف است.



وي اسرائيل را به تلاش براي تحقق اهدافي كه در خدمت منافع اين رژيم است و ضربه زدن به مشروعيت دولت فلسطين و مانع تراشي در روند صلح در منطقه متهم كرد.