سردبيرمجله تروريسم مانيتور درگفتگو با"مهر" : آمريكايي ها مي دانند برنده هر انتخاباتي درعراق شيعيان هستند

ماهان عابدين سردبير مجله " تروريسم مانيتور" در لندن وابسته به بنياد "جيمزستون" آمريكا درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار بين الملل خبرگزاري "مهر" اظهارداشت : به اعتقاد من آمريكا برنامه سنجيده اي درعراق ندارد وآن طوري كه برخي تصورمي كنند كه آمريكايي ها براساس يك برنامه منسجم درعراق پيش مي روند درست نيست چراكه آنها دربسياري از موارد گروگان تحولات عراق هستند.



وي درپاسخ به سوالي مبني براينكه درصورتي كه آمريكا نتيجه انتخابات پارلماني عراق را به نفع گروه هاي سني رقم بزنند چه اتفاقي رخ خواهد داد؟ گفت : واقعيت امر اين است اگرچه انتخابات اخيرعراق دلخواه آمريكا نبود وبيشترتمايل به راي آوردن ليست اياد علاوي را داشت ولي اگرواقعا آمريكايي هاخواهان اجراي انتخابات عادلانه ومنصفانه درعراق هستند بايد به نتايج كنوني انتخابات تن بدهند.

سردبيرمجله تروريسم مانيتور در لندن اضافه كرد: آمريكايي ها نمي توانند با دسيسه چيني نتايج انتخابات پارلماني عراق را تغيير دهند واين اقدام نشدني است زيرا اوضاع عراق با يكي دو سال پيش فرق كرده است و نيروهاي امنيتي اين كشور تا حدي تثبيت شده اند ونهادهاي گروههاي شيعه شكل گرفته اند.



وي با بيان اينكه اين طورنيست كه يك عامل خارجي بتواند نتايج انتخابات عراق را تغيير دهد و يك نتيجه دروغين به مردم عراق تحميل كند تصريح كرد : اما تنها چيزي كه ممكن است اتفاق بيافتد اين است كه آمريكايي ها ليست هاي شيعه و مجلس اعلاي انقلاب اسلامي وحزب الدعوه و شخصيت هاي سياسي و ذي نفوذ را تحت فشار قراردهند تا با گروههاي سني سازش كنند.





طي چند هفته آينده ماشاهد افزايش فشارهاي آمريكا برشيعيان خواهيم بود تا ازاين طريق يك اتفاق نظرشكل بگيرد ودولت جديد عراق تشكيل شود

ماهان خاطر نشان كرد: به اعتقاد من آمريكا تلاش مي كند تا فشارهاي خود را بر شيعيان افزايش دهد وبه نظر مي رسد طي چند هفته آينده ما شاهد افزايش فشارها بر ليست ائتلاف يكپارچه باشيم تا از اين طريق يك اتفاق نظرشكل بگيرد ودولت جديد عراق تشكيل شود. سردبير نشريه تروريسم مونيتور در پاسخ به سؤال ديگر"مهر" كه آيا با توجه به نتايج اوليه انتخابات پارلماني و درصدر قرار گرفتن ليست يكپارچه شيعيان، آيا ادعاي سني ها مبني برتقلب درانتخابات صحيح است؟ تصريح كرد: هم اكنون كه دو هفته ازانتخابات عراق مي گذارد يك سلسله اعتراضاتي نسبت به انتخابات شده است اما نكته اي كه بسيار مهم است اينكه حتي خود آمريكايي ها وناظران بين المللي كه بر انتخابات ناظر بودند صحت و درست بودن انتخابات را تاييد كردند.

وي افزود : اين ناظران كساني هستند كه حرفه آنها نظارت بر انتخابات است و تجربه طولاني در نظارت بر انتخابات سراسر دنيا دارند بنابراين عادلانه و سالم بودن انتخابات را تاييد كردند ولي به اعتقاد من ممكن است درجاهايي تخلفاتي صورت گرفته باشد اما مهم نيست چون خود آمريكاييها سالم بودن انتخابات را تاييد كردند واين اعتراضات نمي تواند صحيح باشد چرا كساني كه ناظردرصحنه انتخابات بودند، آن را رد كردند.

ماهان عابدين ياد آور شد:گروههايي كه در اين انتخابات شكست بزرگ خورده اند مثل جبهه وفاق ملي، گروههاي اسلام گراي سني مذهب به رياست حزب اسلامي و ليست گروه العرقيه وطني به رياست اياد علاوي هيچ توجيهي براي اعتراضات خود ندارند و درحقيقت آن ها مي خواهند اين اقدام را توجيه كنند ولي همانطوري كه خود آمريكايي ها بهتر ازهمه مي دانند واقعيت سياسي عراق فعلا اين است كه اگرآنها بخواهند انتخاباتي آزاد درعراق برگزاركنند تنها برنده آن شيعيان وليست ائتلاف يكپارچه عراق به رياست سيد عبدالعزيز الحكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق است.

وي در پاسخ به سوال "مهر" مبني براينكه چرا سني ها به نتايج اوليه انتخابات اعتراض كردند و آيا تقلب در انتخابات واقعيت دارد ؟ اظهارداشت: نكته اي كه بايد مد نظرداشته اينكه درحال حاضردرميان گروه هاي سني شكاف هاي عميقي ايجاد شده است و تنها ليست مهمي كه سني مذهب ها اصلي ونمايندگان واقعي جامعه عرب سني عراق هستند ليست وفاق ملي عراق است كه ازسه گروه تشكيل شده است و حزب اسلامي عراق در محوريت اين ائتلاف قرار دارد؛ اين ليست كه به احتمال خيلي زياد اكثريت قاطع راي ها را در استان عرب سني نشين عراق صلاح الدين و نينوا و الانباربدست آورده است معترض به نتيجه انتخابات نيست .

وي به شورش فعلي عراق اشاره كرد و گفت: هم اكنون شورش عراق محدود به سه استان سني نشين واستان دياله مي شود كه فوق العاده ناامن است و بقيه نقاط عراق كما كان امنيت دارد.



سردبير مجله تروريسم مونيتور اظهاركرد: جالب اين است كه گروههاي سني پايگاه مردمي شان به همان چهار استان محدود مي شود يعني اگرما ازاين استان ها خارج شويم ، اين گروهها نه تنها هيچ پايگاه مردمي ندارند بلكه مورد انزجار مردم عراق هستند چون آنها ازنظر مذهبي و هم از لحاظ ملي ديدگاه هاي بسيار بدي نسبت به شيعيان دارند. از نظر ملي آنها با يك نگرش ترديد آميز به شيعيان نگاه مي كنند يعني شيعيان را هم از نظر قومي ، فرهنگي و سياسي منتسب به ايران مي دانند و از نظر مذهبي هم علايق و سلايق وهابي گري و سلفي گري درميان شان مشهود است.

ديدگاه هاي برخي ازسني ها عراق درمورد شيعيان كمتر از وهابيون عربستان نيست چرا كه آنها حرف هاي خوبي نسبت به شيعيان ندارند



وي با بيان اينكه ديدگاه هاي برخي از سني ها عراق درمورد شيعيان كمتر ازوهابيون عربستان نيست چرا كه آنها ديد خوبي نسبت به شيعيان ندارند اظهارداشت : بنابراين وقتي همچون جريان هاي هستند كه اين نگرش را نسبت به مردم شعيه عراق دارند مسلما يك پايگاه محكم نمي توانند در جامعه عراق داشته باشند . ماهان عابدين با بيان اينكه شيعيان عراق حدود 70 درصد جمعيت را تشكيل مي دهند وبراساس آمارهاي غربي ها حدود 65 درصد مردم عراق شيعه هستند گفت : اگر واقعا يك تحقيق و اجماع دقيق و درستي درعراق انجام گيرد ثابت خواهد شد كه 70 درصد جمعيت عراق شيعه هستند.