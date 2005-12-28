" منطقه ممنوعه " رمان جديد اسرائيل در سرزمينهاي اشغالي

رژيم صهيونيستي در جديد ترين ترفند با بهانه قرار دادن شليك موشك هاي قسام به اراضي اشغالي قصد دارد طرحي را در شمال نوار غزه به اجرا بگذارد كه در اين طرح هرگونه رفت و آمد فلسطينيان با ممنوعيت مواجه مي شود . زئيف بوئيم معاون وزير جنگ و آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي ضمن تاييد اين طرح بر اجرايي شدن آن تاكيد كرده اند .



با توجه به مساحت نوار غزه كه تنها 350 كيلومتر مربع است ايجاد چنين منطقه اي به معني خنثي سازي بخشي از وسعت جغرافيايي خواهد بود كه صهيونيست ها در مرداد گذشته از آن عقب نشيني كردند . در واقع صهيونيست ها با طرح منطقه ممنوعه بار ديگر منطقه اي از نوار غزه را بدون آنكه حضور فيزيكي داشته باشند تحت نظارت و سيطره خود در مي آورند .



صرفنظر از تبعات چنين عملكردي بايد گفت رژيم صهيونيستي سعي دارد قبل از نزديك شدن به انتخابات پارلماني فلسطين با چنين اقداماتي ضمن متشنج كردن اوضاع نوار غزه بين گروههاي جهادي نيز بذر نفاق بكارند. رژيم صهيونيستي به بهانه پرتاب موشك هاي قسام به سرزمينهاي اشغالي سعي دارد گروه هاي جهادي را مسئول ناامني و ايجاد تشنج و كارشكن اصلي روند صلح فلسطين معرفي كند .



صحنه انتخابات همواره محل رقابت است و حتي نزديكترين گروه ها و احزاب متحد ، در انتخابات براي خود خط مرزي قايل هستند ، سران رژيم صهيونيستي با درك چنين رويه اي ، با نشانه قرار دادن عملكرد گروه هاي جهادي سعي دارند در رقابت انتخاباتي بين حماس و فتح ، فضا را براي موفقيت حماس كمرنگ كنند و بين اين دو قطب مهم انتخاباتي تفرقه افكني كنند . سران رژيم صهيونيستي به دليل موضع تند حماس نسبت به مذاكرات و براي انزواي اين گروه جهادي ، مخالف مشاركت اين گروه در انتخابات مي باشد .



ايجاد منطقه ممنوعه نشان مي دهد كه اسرائيل به دنبال استراتژي زندان بزرگ غزه است كه در آن فلسطينيان در محدوده جغرافيايي خاص محكوم به زندگي كردن هستند و حق هيچگونه آزادي عمل ندارند . بديهي است كه با چنين وضعيتي اميدواري به روند صلح امري عبث خواهد بود .



با توجه به شرايط فوق در حالي كه فلسطينيان پس از 57 سال هنوز از كوچكترين حقوق انساني شان محروم هستند حكومت بر زندان بزرگ 350 كيلومتر مربعي افتخاري نيست كه مسئولان حكومت خودگردان ، حماس و ساير گروههاي جهادي پاي بر ارزش هاي مقدس انتفاضه و مبارزات چند دهه اي خود بگذارند . بر همين اساس شگردهاي تفرقه افكنانه و افزايش حلقه هاي انحصار گرايي براي مردم فلسطين نه تنها كارساز نخواهد شد بلكه گروههاي جهادي را بيش از پيش به هم نزديكتر و در راه مبارزه با صهيونيستها مصمم تر از قبل خواهد كرد .

کد مطلب 271505