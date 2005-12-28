حزب الله به دنبال استراتژي بازدارندگي

چندي است كه هيئت دولت لبنان با بحران روبرو شده و فضاي سياسي اين كشور به سمت كماي مشروعيتي كشيده شده است . اين بحران از آنجا آغاز شد كه پس از ترور جبران تويني نماينده پارلمان، فواد سنيوره نخست وزير لبنان از شوراي امنيت خواست كه در مورد ترور رفيق حريري دادگاه بين المللي تشكيل دهد و وظايف تيم تحقيق كننده ترور را افزايش دهد .



به دنبال اين درخواست و با اجابت شدن آن در تاريخ 24 آذر از طرف شوراي امنيت كه منجر به صدور قطعنامه 1644 گرديد ، پنج تن از اعضاي كابينه دولت لبنان كه عضو جنبش امل و حزب الله بودند به نشانه اعتراض از كابينه خارج شدند . وزراي معترض درخواست تشكيل دادگاه بين المللي براي تعيين مسايل سرنوشت ساز از طرف هيئت دولت را مغاير با منافع ملي اين كشور و استقلال لبنان مي دانند .



از طرف ديگر اميل لحود رئيس جمهور لبنان نيز تاكيد كرده است تا زماني كه هيئت دولت با حضور همه وزيران تشكيل نشود ، رياست نشست هيئت وزيران را برعهده نخواهد گرفت . اين موضع بر مبناي بند (ي ) مقدمه قانون اساسي لبنان موسوم به معادله وفاق ملي صورت مي گيرد كه در آن مي گويد : هر قوه اي كه با فرمول همزيستي مشترك ميان لبناني ها مغايرت داشته باشد ، فاقد مشروعيت است .



نكاتي چند در پس اين تحولات قابل بررسي است از جمله اينكه چرا پس از گذشت ده ماه از ترور رفيق حريري دولت لبنان از شوراي امنيت خواستار تشكيل دادگاه بين المللي براي مجرمين اين حادثه شده است و اصولا چرا حزب الله و جنبش امل نسبت به اين خواسته واكنش منفي نشان داده اند؟ نقش دمشق در جهت گيريهاي سياسي داخل لبنان تا چه حد مرتبط مي باشد ؟



در مورد علت درخواست از شوراي امنيت براي تشكيل دادگاه بين المللي ، مي توان به عاملي چون عدم توانايي احزاب و گروههاي لبناني در برقراري توازن امنيتي بين بيروت و دمشق اشاره كرد . فواد سنيوره پس از كشته شدن جبران التويني نماينده پارلمان ، متوجه اين امر شد گروههاي سياسي معارض سوريه ، توانايي مصالحه اصولي و يا مقابله با دمشق را ندارند و اگر واكنش جدي در برابر ترورها نشان ندهند آنها نيز به ترتيب مسافر ناامني هاي امنيتي خواهند شد ، لذا بيشتر شخصيتهاي لبناني در يك موضع گيري هماهنگ با درخواست كمك از شوراي امنيت در پشت اين شورا جبهه گيري كردند تا از توان اين نهاد امنيتي بين المللي براي مقابله با دست اندركاران ترور رفيق حريري و ساير ترورهاي لبنان استفاده كنند .



اما مخالفت حزب الله با اين اقدام نه به خاطر تاييد تحولات داخلي لبنان بلكه از منظر ديگري اتخاذ مي گردد .حزب الله در مرحله نخست خواستار موضع محتاطانه بيروت در مقابل دمشق بود و اين جنبش نمي خواست متحد ديروز لبنان به دشمن امروز تبديل شود و مساعدتهاي سوريه در دوران جنگهاي داخلي با خشم و عتاب و ناسپاسي پاسخ داده شود . علاوه بر اين موضوع مخالفت اصلي حزب الله از آن جهت صورت مي گيرد كه فراكسيون اكثريت مجلس و دولت لبنان جنيش امل و حزب الله را به خاطر رابطه تنگاتنگي كه با دمشق در ادوار گذشته داشت در صف مخالفان خود قرار داده اند . در مرحله فعلي لحن سخنان شخصيتهايي چون سعد الدين حريري نسبت به گذشته تغيير يافته و خواستار خلع سلاح اين جنبش هستند .



در كشور هزار جزيره سياسي لبنان هيچ يك از جناحها به اندازه حزب الله از پايگاه مردمي و نظامي و استقلال عمل برخوردار نيستند ، لذا طيفهاي غيرشيعي از عملي شدن قطعنامه 1559 براي خلع سلاح اين حزب چندان نيز ناخرسند نيستند و سعي دارند از نردبان شوراي امنيت بر پله هاي قدرت تكيه زنند . بر اساس درك همين واقعيت است كه حزب ا.. و حنبش امل با خارج كردن وزراي شيعي از كابينه وجهه اين هيئت را با بحران مشروعيت مواجه كرده است . لذا نخست وزير لبنان براي برگشت مشروعيت به كابينه مجبور است مذاكراتي را با اين طيف شيعي داشته باشد . حزب الله درصدد است در اين گفتگوها يكسري ضمانتهاي رسمي براي اتخاذ موضعي واحد نسبت به مفاد قطعنامه 1559 از جانب احزاب و گروههاي مختلف لبناني دريافت نمايد تا بدينوسيله اعمال نظرهاي قطعنامه چهره خارجي به خود نگيرد .



در اين بين مواضع مخالف حزب الله نشانه دخالت دمشق در تعيين خط و مشي اين حزب نيست بلكه پاسخ اصولي به سياستهاي تفرقه افكنانه شخصيتهاي معاند لبناني است كه سعي دارند طيفهاي شيعي جنوب لبنان و سوريه را با شوراي امنيت رو در رو كنند و خود را از كانون تشنجات كنار بكشند .



با توجه به اينكه حزب الله سپر دفاعي لبنان در طي سالهاي اشغال جنوب اين كشور بوده است و نقش اصلي را در آزادسازي جنوب لبنان داشت خلع سلاح اين مقاومت مردمي بي شك خدمتي بزرگ به اسرائيل و حاميان آن و نابودي دستاوردهاي گذشته جنبش مقاومت مردمي است . بر همين اساس ، طرح خلع سلاح حزب الله به آساني قابل پذيرش نخواهد بود و در صورتي كه طيف هاي مختلف لبناني راه كاري عملي و پايدار براي حل بحران داخلي نينديشند نه تنها دامنه ترور ها با صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت كاهش نمي يابد بلكه روندي روز افزون به خود خواهد گرفت و دولت لبنان با بحران جدي تر در ماههاي آينده روبرو خواهد شد.

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