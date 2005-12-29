واكنش آمريكا به پيشنهاد سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، آدام ارلي سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا در واكنش به پيشنهاد فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه مبني بر ايجاد پروتكل جديدي براي تعريف همكاري سوريه با جانشين دتليو مهليز قاضي آلماني مامور تحقيق پرونده حريري اظهار داشت : اين امر بر عهده مامور تحقيق ويژه سازمان ملل است كه مشخص كند چه مي خواهد و به چه چيز هايي نياز دارد، بايد گفت كه اين كار بر عهده سوريه نيست .



وي همچنين افزود : قطعنامه 1636 سازمان ملل مشخص مي كند كه همكاري سوريه در تحقيقات پرونده حريري بايد تمام و كمال باشد و اين قطعنامه جاي بحث ندارد .

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا همچنين تصريح كرد :"ما فكر نمي كنيم كه به شفاف تر از آنچه كه در اين قطعنامه آمده است، نياز باشد. در اين قطعنامه آمده است كه اين مامور تحقيق ويژه سازمان ملل است كه مشخص كند به چيزي نياز دارد و اينكه سوريه بايد چه كارهايي در اين رابطه انجام دهد ".



مهليز قاضي آلماني و مامور تحقيق سازمان ملل در پرونده قتل رفيق حريري از ماه ژوئن رياست تيم تحقيق ترور حريري را برعهده داشت؛ وي با اعلام كناره گيري از اين پرونده ، سرژ برامرتزبلژيكي ، دادستان دادگاه بين المللي جنايات جنگي ، را به عنوان جانشين خود پيشنهاد كرد .



وزير امور خارجه سوريه خواستار انعقاد پروتكل همكاري با رئيس جديد تيم بين المللي بررسي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان شده بود.



فاروق الشرع درجمع رهبران شاخه هاي جبهه ملي پيشرو درسوريه گفت : ازرئيس جديد تيم تحقيق بين المللي مي خواهيم با ما يك پروتكل همكاري امضا كند تا سقف همكاري سوريه با اين كميته مشخص شود.

