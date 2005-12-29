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۸ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۱۱

ابومازن ايجاد منطقه حائل و حمله اسرائيل به نوار غزه را محكوم كرد

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين حملات موشكي ارتش رژيم صهيونيستي به نوار غزه و اقدام اين رژيم در ايجاد منطقه حائل در شمال اين منطقه را محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ابومازن درغزه گفت : پس از خروج نظاميان اسرائيلي از نوار غزه ، اين نيروها حق ندارند دوباره به آنجا برگردند، همچنانكه اين رژيم حق ندارد با هرگونه بهانه اي مثل حمله موشكي و يا بهانه هاي ديگر اين منطقه را گلوله باران كند.

ابومازن افزود: من ازتمام گروههاي جهادي فلسطين مي خواهم مسئوليت خود را برعهده بگيرند وبهانه به دست اسرائيليها ندهند، اما ما هرگونه اقدام براي بازگشت اشغالگران به غزه را محكوم مي كنيم و حمله موشكي هواپيماهاي اسرائيل وسايرحملات مردود است .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين تاكيد كرد :حملات هوايي و زميني ارتش اسرائيل به شمال نوار غزه و منطقه حائل بايد متوقف شود و چون اسرائيل از نوارغزه خارج شده است نبايد دوباره به اين منطقه برگردد.

شاهدان ومنابع نظامي فلسطين خبر دادند ارتش اشغالگرقدس شب گذشته با توپخانه شمال غزه و منطقه حائل را گلوله باران كردند.

سخنگوي ارتش اشغالگر قدس حمله توپخانه اي  اين رژيم به شمال نوار غزه را تاييد كرد.

کد مطلب 271565

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