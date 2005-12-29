ژاپن در توسعه ميدان نفتي ايران سرمايه گذاري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، روزنامه آساهي شيمبون به نقل ازمقامات شركت نفتي ژاپني "اينپكس" گزارش داد كه اين شركت ژاپني در نظر دارد اوايل سال 2006 توسعه ميدان عظيم نفتي آزادگان را آغاز كند .

در اين گزارش آمده است : انتظار مي رود كه در سال 2008، اين ميدان نفتي به مرحله توليد برسد كه يك سال ديرتر از برنامه پيش بيني شده است .



يكي از مقامات اينپكس به اين روزنامه خاطر نشان كرد : اگر اين شركت نتواند به زودي اين پروژه رآغاز كند، ممكن است حقوق توسعه خود را از دست بدهد .

آساهي شينبون همچنين در اين گزارش تصريح مي كند كه شركتهاي اروپايي و چيني علاقه مند به دست آوردن سهامي در توسعه نفتي ايران هستند .



بنابراين گزارش ، اين شركت ژاپني تاكنون تداركاتي را براي حفاري و تسهيلات ديگري را همراه با ارزيابيهاي محيطي كه درماه جولاي به تصويب رسيد ، آغاز كرده است .

يك مقام اين شركت نفتي ژاپني در اين گزارش اذعان داشت كه دولت ژاپن بايد جداي از موضوع هسته اي ايران به مسئله توسعه نفتي در اين كشور بپردازد .



ژاپن و ايران در فوريه سال 2004 ، يك قرارداد 2 ميليارد دلاري در زمينه توسعه ميدان عظيم نفتي آزادگان در جنوب غربي ايران امضاء كردند .



آمريكا بارها به ژاپن مخالفت خود را با مشاركت اين كشور در اين پروژه اعلام كرد .

از بحران نفتي سال 1973، ژاپن كه تمامي نيازهاي نفتي خود از خارج وارد مي كند به گسترش ديپلماسي خود با توليد كنندگان عمده نفت در خاورميانه به ويژه ايران كه اغلب با مخالفت آمريكا روبرو شده، پرداخته است .



توليد اوليه ميدان نفتي آزادگان 50 هزار بشكه در روز طي 40 ماه نخست پيش بيني شده است و اين مقدار پس از 52 ماه و در هشت سال آينده به 150 هزار و 260 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت .