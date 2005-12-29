پرونده رسيدگي به جاسوسي هاي بوش به دادگاه آمريكا فرستاده شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين روزنامه تركي ، اين اقدامات قانوني در حالي انجام مي گيرد كه سازمان امنيت ملي آمريكا در توجيه تجسس از شهروندان اين كشور ادعا كرده است كه برخي افراد ممكن است با شبكه هاي تروريستي و از جمله القاعده ارتباط داشته باشند.

بر پايه اين گزارش مطبوعات آمريكا گزارش كردند كه اين موارد در فلوريدا، اوهايو، اورگان و ويرجينيا به ثبت رسيده و اين افشاگري ابعاد جديدي از رسوايي هاي دولت بوش را به نمايش مي گذارد.

اين اقدامات ممكن است برخي از موفقيتهاي گذشته دولت بوش را در رسيدگي به موارد تروريستي دردادگاه ، به مخاطره بيندازد.

يك مقام ارشد اطلاعاتي اعلام كرد كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از اكتبر سال 2001 ميلادي تاكنون 36 بار از برنامه استراق سمع شخصي استفاده كرده است.

بوش گفت:" من اين كار را انجام داده ام . هر كاري را كه من انجام مي دهم براي حمايت از مردم آمريكا است و من تعهدي براي انجام دادن آن دارم كه قانوني نيز هست و اين تصميمات در راستاي حقوق مدني مردم آمريكا صورت مي گيرد."