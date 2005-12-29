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۸ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

دقايقي پيش ؛

مديرعامل جديد منطقه آزاد كيش كار خود را آغاز كرد

رئيس هيئت مديره و مديرعامل منطقه آزاد كيش براساس حكم دكتر "علي سعيد لو" معاون اجرايي رياست جمهوري صبح امروز طي مراسمي در دانشگاه كيش كار خود را به طور رسمي آغاز كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، "مجيد شايسته" مديرعامل جديد منطقه آزاد كيش درمراسمي كه دقايقي پيش در دانشگاه كيش و به همراه گروهي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف برگزارشد، با بيان اينكه از امروز كار را در جهت شكوفايي منطقه آزاد كيش آغاز مي شود، گفت: افرادي كه در مناطق آزاد سرمايه گذاري مي كنند و به دنبال منافع ملي هستند براي ما بسيارارزشمند و قابل احترام هستند.

رئيس هيات مديره منطقه آزاد كيش اضافه كرد: پيشروي اين منطقه و دغدغه فكري سرمايه گذاران و مردم كيش را به حداقل مي رسانم تا به زودي شاهد شكوفايي منطقه آزاد كيش باشيم.

وي يكي ازبزرگترين مشكلات مردم را تبعيضات جامعه عنوان كرد و گفت: همه مردم بايد در ديد مسئولين يكي باشند و با عدالت گستري و مهرورزي به توسعه مادي ومعنوي مردم و سربلندي نظام جمهوري اسلامي دست يابيم.

مديرعامل جديد منطقه آزاد كيش ابراز اميدواري كرد: با همياري همه افرادي كه در منطقه حضور دارند به اهداف مورد نظر دست يافته و با كمك مردم و درك معضلات آنها مشكلات منطقه رفع شود.

به گزارش "مهر"، دقايقي پيش مهندس شايسته حكم خود را كه از سوي مهندس سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهوري صادرشده، دريافت و كارخود را به طور رسمي آغازكرد.

کد مطلب 271585

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