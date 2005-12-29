مديرعامل جديد منطقه آزاد كيش كار خود را آغاز كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، "مجيد شايسته" مديرعامل جديد منطقه آزاد كيش درمراسمي كه دقايقي پيش در دانشگاه كيش و به همراه گروهي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف برگزارشد، با بيان اينكه از امروز كار را در جهت شكوفايي منطقه آزاد كيش آغاز مي شود، گفت: افرادي كه در مناطق آزاد سرمايه گذاري مي كنند و به دنبال منافع ملي هستند براي ما بسيارارزشمند و قابل احترام هستند.

رئيس هيات مديره منطقه آزاد كيش اضافه كرد: پيشروي اين منطقه و دغدغه فكري سرمايه گذاران و مردم كيش را به حداقل مي رسانم تا به زودي شاهد شكوفايي منطقه آزاد كيش باشيم.

وي يكي ازبزرگترين مشكلات مردم را تبعيضات جامعه عنوان كرد و گفت: همه مردم بايد در ديد مسئولين يكي باشند و با عدالت گستري و مهرورزي به توسعه مادي ومعنوي مردم و سربلندي نظام جمهوري اسلامي دست يابيم.

مديرعامل جديد منطقه آزاد كيش ابراز اميدواري كرد: با همياري همه افرادي كه در منطقه حضور دارند به اهداف مورد نظر دست يافته و با كمك مردم و درك معضلات آنها مشكلات منطقه رفع شود.

به گزارش "مهر"، دقايقي پيش مهندس شايسته حكم خود را كه از سوي مهندس سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهوري صادرشده، دريافت و كارخود را به طور رسمي آغازكرد.