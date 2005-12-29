به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي حوزه هنري فارس، اين يادواره در رشته‌هاي شعر، خاطره، داستان، نقاشي، طراحي پوستر، قطعه ادبي، خوشنويسي، نماهنگ و نامه‌اي به امام خميني (ره) برگزار مي‌شود.

دومين سوگواره فرهنگي هنري عاشورا هم در رشته‌هاي شعر، خاطره، نقاشي، طراحي پوستر، داستان، قطعه ادبي، خوشنويسي، نماهنگ، عكس و نامه‌اي به امام حسين (ع) برگزار مي‌شود. شركت يك نفر در همه بخش‌ها آزاد و حداكثر تعداد آثار ارسالي هر بخش 3 اثر اعلام شده است. در بخش‌هاي هنري كار در كليه تكنيك‌ها آزاد است. ابعاد خوشنويسي‌ها 50*30 و نقاشي‌ها 70*50 اعلام شده و آثار بخش نماهنگ و طراحي پوستر علاوه بر نسخه چاپ شده بايد روي CD ارائه شود.

مسابقه فيلمنامه‌نويسي فيلم‌هاي كوتاه با هدف بازشناخت توان‌هاي فيلمنامه‌نويسي و مشاركت در ساخت آثار تجربي جوان برگزار مي‌شود. اين مسابقه در چهار موضوع سينماي معناگرا، سينماي دفاع مقدس و معناگرا، قصص قرآني و سينماي اجتماعي (طرح و درمان آسيب‌هاي اجتماعي) برگزار مي‌گردد و فيلمنامه‌ها بايد در 3 نسخه تايپ شده همراه با نشاني كامل، شماره تماس و تاريخ تولد ارسال شود.

سمينار آيين‌هاي ماندگار در زندگي عشاير فارس به همت دفتر ادبيات و هنربومي و عشايري برگزار مي‌شود. در اين سمينار با هدف واكاوي نشست‌ها و مراسم آييني زندگي عشاير، محورهايي چون اعياد مذهبي، عاشورا، نغمه‌ها و نواهاي آييني، عزا و عروسي، ادبيات و دلسروده‌هاي آييني و باورداشت‌هاي عرفي و اجتماعي ديني مد نظر قرار دارد. علاقمندان بايد مقالات خود را حداكثر در20صفحه A4 همراه با خلاصه مقاله در 3 صفحه به همراه يك فلاپي حاوي اصل و خلاصه مقاله با فرمت word xp تا 20 ديماه به دبيرخانه ارسال نمايند. شركت يك نفر در بيش از يك موضوع آزاد است و هر فرد مي‌تواند حداكثر 3 اثر به دبيرخانه همايش ارسال نمايد.

نخستين جشنواره فرهنگي هنري غدير در هفت رشته ادبي هنري برگزار مي‌شود. اين جشنواره در رشته‌هاي شعر، نقاشي، طراحي پوستر، داستان، قطعه ادبي، خوشنويسي و نماهنگ برگزار مي‌شود و كليه ي آثار بايد تبيين‌كننده موضوع محوري غدير و پيام متعالي آن باشد. در بخش‌هاي هنري اين جشنواره، كار در كليه تكنيك‌ها پذيرفته مي‌شود. در بخش نماهنگ آثار بايد روي CD ارائه شود. در بخش طراحي پوستر نيز بايد علاوه بر نسخه چاپ‌شده اثر، يك CD حاوي اثر به همراه آن ارائه شود.

علاقمندان مي‌توانند آثار خويش را در همه رشته‌ها تا 25 دي به نشاني انتهاي بلوار شهيد مطهري، جنب بيمارستان دكتر خدادوست، حوزه هنري، تلفن 6275499 ارسال نمايند.