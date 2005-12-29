جانشين مهليز 11 ژانويه انتخاب مي شود/ عنان دادستان دادگاه بين المللي كيفري را نامزد رياست تيم بررسي ترور حريري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه السفير لبنان، كوفي عنان، سرژ را براي جانشيني مهليز نامزد كرده است كه اخيرا از تيم بررسي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان كناره گيري كرد.



ديپلماتها اعلام كردند كه برامرتز با درخواست عنان براي پذيرش مسئوليت رياست تيم بين المللي بررسي ترور حريري موافقت كرده است و سازمان ملل هم منتظر است تا لوئيس مورينو اوگامبو رئيس دادگاه بين المللي كيفيري رسما برامرتز را از مسئوليت خود در اين دادگاه كنار گذارد.



ماري اوگابي سخنگوي سازمان ملل اعلام كرد كه عنان، جانشين مهليز را انتخاب كرده است و 11 ژانويه (21 دي ) انتخاب آن را اعلام خواهد كرد.



به گفته كريستين بالميه سخنگوي دادستاني دادگاه كيفري بين المللي نامزدي برامرتز براي رياست تيم بين المللي بررسي ترور حريري را تاييد كرده است، اما براي موافقت با اين مسئله زمان نياز است.



اگر چه نگراني هايي درباره مخالفت آمريكا با انتخاب برامرتز به رياست تيم بين المللي بررسي ترورحريري وجود دارد، اما جان بولتون نماينده اين كشور در سازمان ملل تاكيد كرده است كه واشنگتن با اين انتخاب موافق است.



سخنگوي بولتون گفت : " به اعتقاد ما بايد يك پيام قدرتمندي را براي رهبران سوريه درباره تداوم فعاليت و تصميم گيري در پيگيري تحقيقات مربوط به ترور رفيق حريري ارسال كنيم."



علت تاخير در اعلام انتصاب برامرتز به 11 ژانويه به دادگاه بين المللي كيفري برمي گردد، زيرا قانون تشكيل اين دادگاه بر اين نكته تصريح مي كند كه دادستان اين دادگاه حق ندارد، مسئوليت ديگري را علاوه بر مسئوليت فعلي خود داشته باشد.