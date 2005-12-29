رژيم صهيونيستي حمله به تاسيسات هسته اي ايران را بعيد دانست

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، دان هالوتس به راديو ارتش رژيم صهيونيستي گفت :" تصور نمي كنم كه يك مداخله نظامي عليه تاسيسات هسته اي ايران دراين مدت كوتاه ضروري باشد ".



وي افزود : " مادامي كه ايران به تسليحات هسته اي دست نيابد ، هيچ تهديدي درباره موجوديت اسرائيل وجود ندارد".



هالوتس همچنين اظهارداشت كه "وي معتقد نيست كه ايران واقعا بتواند قبل از آغاز دهه آينده ساخت يك بمب را به اتمام برساند" .



رئيس ستاد مشترك ارتش رژيِم صهيونيستي همچنين گفت : " رژيم تهران تصميم به دستيابي به تسليحات هسته اي گرفته است و اگر به چنين چيزي دست يابد ما تنها كساني نخواهيم بود كه هدف قرار خواهيم گرفت . ما بايد براي چگونگي دفاع از خودمان تلاش كنيم ".



مئير دوگان رئيس سازمان اطلاعاتي اسرائيل "موساد" نيز اوايل هفته جاري در جمع اعضاي كنيست ادعا كرد كه ايران ظرف دو سال آينده توانايي ساخت يك بمب هسته اي را خواهد داشت ".